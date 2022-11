Volkswagen pozastaví reklamu na Twitteri

Wlofsburg 4. novembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) sa pridala k ďalším spoločnostiam, ktoré plánujú zastaviť reklamu na platforme Twitteri po tom, ako ju prevzal Elon Musk. Nový majiteľ totiž v piatok oznámil, že zreviduje pravidlá o regulácii obsahu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.



Koncern VW, najväčší výrobca áut v Európe, "odporúča svojim značkám, aby pozastavili platené aktivity na platforme až do odvolania". "Situáciu pozorne sledujeme a rozhodneme o ďalšom postupe v závislosti od vývoja," dodal VW. Dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi už vo štvrtok (3. 11.) uviedla, že zastaví reklamy na Twitteri a bude pokračovať vo vyhodnocovaní situácie.



Americký výrobca automobilov General Motors, farmaceutický koncern Pfizer či britský producent cereálií General Mills oznámili tiež pozastavenie reklám na Twitteri. Obávajú sa Muskových plánov na opätovné preskúmanie zásad regulácie obsahu platformy.



Nový vlastník Twitteru Musk medzitým oznámil, že plánuje prepustiť polovicu pracovnej sily, aby znížil náklady platformy, uviedli zdroje oboznámené so situáciou. Spoločnosť musí tiež nájsť spôsoby, ako sa vyrovnať s nákladmi na úroky z masívnej hromady dlhov.



V piatok Musk uviedol, že spoločnosť zaznamenala "masívny" pokles tržieb a obvinil skupiny aktivistov, že tlačia na inzerentov "pokúšajúc sa zničiť slobodu prejavu v Amerike". Pripomenul, že k poklesu tržieb došlo v predchádzajúcom kvartáli, aj keď sa zatiaľ "nič nezmenilo na regulovaní obsahu".



Twitter zaznamenal pokles príjmov v rámci výsledkov zverejnených v júli a obvinil z toho Muskov návrh na prevzatie platformy za 44 miliárd USD (44,57 miliardy eur) a oslabenie trhu s digitálnou reklamou. Minulý mesiac Musk povedal, že chce, aby bol Twitter "najuznávanejšou reklamnou platformou", v snahe získať si dôveru zadávateľov reklamy pred uzavretím transakcie o prevzatí.



Týždeň po prevzatí Twitteru si tak zamestnanci platformy na celom svete kontrolujú e-maily, aby zistili, či ešte stále majú prácu alebo už dostali výpoveď. Podľa zdrojov z firmy e-mail na ich pracovný účet znamená, že zostávajú a e-mail do ich osobnej schránky je signálom, že boli prepustení.



Twitter sľúbil, že bude informovať pracovníkov v piatok do 9.00 h miestneho času v San Franciscu.



(1 EUR = 0,9872 USD)