Volodin: EÚ by mala venovať pozornosť Zelenského slovám o vojne

Na archívnej snímke zo 4. júna 2021 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Moskva 12. septembra (TASR) - Vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o možnej vojne s Ruskom sú pre európske krajiny mimoriadne nebezpečné a lídri EÚ by im preto mali venovať pozornosť. Uviedol to predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin, informovala v nedeľu agentúra TASS.Volodin reagoval na Zelenského piatkové vyjadrenia. Ukrajinský prezident nevylúčil, že by sa situácia na východe krajiny mohla vyhrotiť a že Rusko by mohlo začať totálnu vojnu proti Ukrajine." napísal Volodin na na sociálnej sieti Telegram. Lídri EÚ by mali týmto vyjadreniam venovať pozornosť, ak nechcú, aby Európania boli vtiahnutí do vojny.Rusi a Ukrajinci sú podľa Volodina "", ktorý je rozdeľovaný vôľou politikov ako Zelenskyj.," napísal Volodin.Zelenskyj v piatok na otázku, či existuje možnosť totálnej vojny, na v Kyjeve na fóre YES Brainstorming odpovedal: "Ukrajinský prezident takisto vyjadril presvedčenie, že z Rusokv a Ukrajincov sa stali nepriatelia a v súčastnosti je medzi nimi veľká priepasť, pripomína TASS.Zelenského slová o priepasti medzi obyvateľmi Ruska a Ukrajiny podľa Volodina napovedajú, že ukrajinský prezident si neželá, aby medzi týmito krajinami boli normálne vzťahy.