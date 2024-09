Volodin obvinil NATO, že riadi ukrajinské útoky v Rusku

Moskva 13. septembra (TASR) - Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin v piatok obvinil NATO, že pomáha Ukrajine pri výbere ruských miest, na ktoré má útočiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Predtým to boli poradcovia a inštruktori, teraz sú to žoldnieri a celé jednotky používajúce zbrane NATO. Určujú, ktoré mestá v našej krajine budú napadnuté, koordinujú vojenské akcie a vydávajú rozkazy," napísal Volodin na sociálnej sieti Telegram.



Predseda dolnej komory uviedol, že USA, Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko verejne hovoria o možnosti ukrajinských úderov raketami dlhého doletu na ruskom území. Podľa neho sa snažia zamaskovať a utajiť svoju priamu účasť na vojenských akciách.



Volodin tiež vyhlásil, že americký Pentagón popri tom analyzuje prípadné následky jadrového výbuchu.



Ruský prezident Putin vo štvrtok varoval, že Západ sa priamo zapojí do boja s Ruskom, ak Ukrajine umožní zasahovať ruské územie západnými raketami dlhého doletu. Podľa neho by tento krok zmenil podstatu celého konfliktu na Ukrajine.