Volodin po údajnom útoku na Kremeľ vyzval na zničenie režimu v Kyjeve

Moskva 3. mája (TASR) — Predseda ruskej Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Viačeslav Volodin v stredu vyzval na "zničenie kyjevského režimu" po údajnom útoku dronmi na Kremeľ, o ktorom Moskva tvrdí, že bol pokusom Ukrajiny spáchať atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"S režimom (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského nemožno rokovať. Budeme žiadať nasadenie zbraní schopných zastaviť a zničiť teroristický režim v Kyjeve," napísal Volodin na svojom účte v aplikácii Telegram.



Podľa Volodina je Zelenskyj, ktorý vydal rozkazy na uskutočnenie teroristických útokov, "na rovnakej úrovni ako ostatní medzinárodní teroristi“, pričom menoval al-Káidu, Džabhat an-Nusra a Islamský štát.



"Kyjevský teroristický režim, ktorý sa zmocnil celého štátu, ohrozuje bezpečnosť Ruska, Európy a celého sveta,“ uviedol ďalej Volodin. Politici v západných krajinách, ktorí mu dodávajú zbrane, si podľa neho musia uvedomiť, že "sa stali nielen podporovateľmi, ale aj priamymi spolupáchateľmi teroristických činov“.



Ruské médiá v stredu informovali o zostrelení dvoch ukrajinských dronov, ktoré mali zasiahnuť Kremeľ, sídlo ruského prezidenta. Hovorca Kremľa túto operáciu označil za "plánovaný teroristický čin" a pokus o ohrozenie života Putina. Ďalej uviedol, že Putin je v bezpečí a naďalej pracuje podľa plánovaného harmonogramu.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v reakcii povedal, že Ukrajina nemá nič do činenia s útokom dronov na Kremeľ. Takýto útok by podľa neho po vojenskej stránke nič nevyriešil a narušil by prípravy na ukrajinskú protiofenzívu. Podoľak tiež naznačil, že mohol byť zinscenovaný Moskvou.