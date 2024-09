Volodin vyhlásil, že útoky západnými raketami povedú k svetovej vojne

Moskva 19. septembra (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin vo štvrtok vyhlásil, že ukrajinské údery na ruské územie prostredníctvom Západom dodaných rakiet by viedli k svetovej jadrovej vojne. Reagoval tak na štvrtkové uznesenie Európskeho parlamentu (EP), v ktorom europoslanci vyzvali na zrušenie obmedzení, ktoré Ukrajine bránia používať západné zbraňové systémy proti legitímnym vojenským cieľom v Rusku. TASR píše podľa správy agentúry Reuters.



"Rusko odpovie tvrdo a použije silnejšie zbrane," uviedol Volodin, ktorý je blízkym spolupracovníkom prezidenta Vladimira Putina. Podľa Volodina sa zdá, že Západ zabudol na obrovské obete, ktoré Sovietsky zväz vynaložil v druhej svetovej vojne.



Varoval tiež, že Európania by si mali uvedomiť, že ruskej medzikontinentálnej balistickej rakete RS-28 Sarmat, v kódovaní Severoatlantickej aliancie nazývanej Satan II, by trvalo len tri minúty a 20 sekúnd, kým by zasiahla Štrasburg.



Viacerí ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Putina už skôr varovali, že ak Západ pre Ukrajinu uvoľní obmedzenia spojené s používaním ďalekonosných zbraní, bude to znamenať, že NATO vstúpi do priamej vojny s Ruskom.



Ruskí predstavitelia sa nukleárnym úderom voči Európe vyhrážajú pravidelne od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Tieto vyhrážky sa objavujú najmä počas diskusií o dodávkach nových západných zbraňových systémov Ukrajine.