Volodin zvažuje povinnú vojenskú službu pre uchádzačov o občianstvo

Moskva 29. júla (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Vjačeslav Volodin vyjadril záujem o novelizáciu zákona, podľa ktorého by žiadatelia o ruské občianstvo museli absolvovať vojenskú službu. Štátna duma o tom informovala v pondelok vo vyhlásení, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Vo vyhlásení Dumy sa uvádza, že poslanci chcú dĺžku vojenskej služby pre nových ruských občanov určiť na dva roky a povinná by bola aj pre staršie ročníky žiadateľov o ruský pas.



Moskva už poslala na Ukrajinu približne 10.000 mužov, ktorí získali nedávno ruské občianstvo. "Pochytali sme viac ako 30.000 (migrantov), ktorí už získali štátne občianstvo, no nechceli sa prihlásiť do vojenskej služby. Desaťtisíc z nich sme vyslali do zóny špeciálnej operácie," povedal šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexander Bastrykin na Petrohradskom právnickom fóre 27. júna.



Termín špeciálna vojenská operácia používa Rusko pre označenie vojenskej invázie na Ukrajine.