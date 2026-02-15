< sekcia Zahraničie
Volodymyrovi Zelenskému udelili Cenu Ewalda von Kleista
Prejav v rámci odovzdania ocenenia predniesol poľský premiér Donald Tusk.
Autor TASR
Mníchov 15. februára (TASR) - Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému udelili nemeckú Cenu Ewalda von Kleista za reprezentovanie odvahy a odolnosti Ukrajincov. Ocenenie sa každoročne udeľuje za výnimočný prínos jednotlivcov alebo inštitúcií v urovnávaní konfliktov. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.
Cenu Zelenskému odovzdali v rámci konania Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) v sobotu večer na recepcii, ktorú usporiadal bavorský premiér Markus Söder. Prejav v rámci odovzdania ocenenia predniesol poľský premiér Donald Tusk.
Ukrajinský ľud si podľa Tuska zaslúži najvyššiu úctu celého slobodného sveta. Ukrajina platí najvyššiu cenu za svoj odpor voči nepriateľovi, ktorý predstavuje hrozbu aj pre celú Európu a celý západný svet, poznamenal.
Zelenskyj pri prevzatí ceny vyjadril osobitnú vďaku európskym lídrom vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho za podporu.
Ocenenie je tiež výslovne venované mnohým ľuďom, ktorí prišli o život alebo utrpeli zranenia v dôsledku vojny, pripomína DPA.
Ewald von Kleist založil v roku 1963 tzv. Mníchovskú konferenciu vojenských štúdií (Wehrkundetagung), ktorá bola vlastne predchodcom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC).
Medzi predchádzajúcich laureátov Ceny Ewalda von Kleista patria napríklad bývalý americký minister zahraničných vecí Henry Kissinger, bývalý západonemecký kancelár Helmut Schmidt, zosnulý francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing, zosnulý americký senátor John McCain, Organizácia Spojených národov či bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ako aj Švédsko a Fínsko.
