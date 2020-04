Von der Leyenová: EÚ vyjde z krízy spojenej s koronavírusom silnejšia

Brusel 3. apríla (TASR) - Európska únia vyjde z pandémie koronavírusu posilnená, a to aj napriek súčasným pochybnostiam o solidarite 27 členských krajín. Uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Som presvedčená, že Európa z tejto krízy vyjde silnejšia," povedala von der Leyenová v piatkovom rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu Europe E1. Podľa jej slov prijme Európska únia po Veľkej noci, čiže po 13. apríli, rozhodnutie o možnom opätovnom otvorení svojich vonkajších hraníc.



Von der Leyenová tiež povedala, že chápe poplašné slová jedného zo svojich predchodcov vo funkcii, Francúza Jacquesa Delorsa, ktorý upozornil na to, že nedostatok solidarity medzi Európanmi predstavuje pre EÚ smrteľné nebezpečenstvo.



"Nebezpečenstvo je veľké, ale ďalší veľký Francúz, Jean Monnet, povedal, že Európa sa upevňuje počas kríz. Páči sa mi táto veta, myslím si, že je to pravda," povedala von der Leyenová v rozhovore, z ktorého cituje agentúra AFP. Šéfka EK pripomenula, že už neraz sa hovorilo o konci EÚ. "A stále sme tu. Dostali sme sa vždy z každej krízy," zhodnotila situáciu.



Von der Leyenová tiež uviedla, že 27 krajín EÚ nie je schopných fungovať "sebestačne" pri riešení súčasnej krízy a nedokážu len vlastnými silami prekonať pandémiu. "Možné je to iba spoluprácou, ktorá nemusí vždy fungovať dokonale, ale je lepšia, než keď každý koná iba za seba," vysvetlila.



Šéfka EK zopakovala, že je pravda, že na začiatku krízy spojenej s koronavírusom niektoré členské štáty uvažovali iba o svojich vlastných problémoch a dodala, že nesúhlasila so zatvorením vnútorných hraníc EÚ ani so zákazom vývozu zdravotníckych pomôcok.



"Urobili sme veľa, aby sme zmenili tento prístup. Tieto problémy už zmizli a existuje veľa prejavov solidarity," zdôraznila von der Leyenová a v závere rozhovoru prisľúbila vytvorenie nového európskeho "Marhsallovho plánu", financovaného z rozpočtu EÚ, ktorý má pomôcť pri oživení európskeho hospodárstva po prekonaní zdravotnej krízy.



Spravodajca TASR Jaromír Novak