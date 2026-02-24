< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová a Costa pricestovali na Ukrajinu
Obaja predstavitelia EÚ sa v Kyjeve zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli pri príležitosti výročia začiatku vojny.
Autor TASR
Kyjev 24. februára (TASR) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa v utorok ráno pricestovali do Kyjeva pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Informuje o tom TASR.
„Štyri roky nespravodlivej agresívnej vojny. Štyri roky neotrasiteľnej ukrajinskej odvahy. Štyri roky neochvejnej európskej podpory. Jedno spoločné odhodlanie: zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine. Preto sme dnes tu v Kyjeve,“ napísal Costa na sociálnej sieti X.
Von der Leyenová pripomenula, že od začiatku vojny je v Kyjeve už po desiatykrát. „Aby sme potvrdili, že Európa stojí neochvejne za Ukrajinou, finančne, vojensky a počas tejto krutej zimy,“ poznamenala. Zdôraznila, že mier musí byť dosiahnutý podľa podmienok Ukrajiny.
Obaja predstavitelia EÚ sa v Kyjeve zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli pri príležitosti výročia začiatku vojny a navštívia miesto, kde ruské raketové útoky poškodili energetickú infraštruktúru. Stretnú sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr sa zúčastnia zasadnutia tzv. koalície ochotných. Táto schôdzka má opätovne potvrdiť záväzok zúčastnených krajín podporovať Ukrajinu pri dosahovaní trvalého a spravodlivého mieru a pri posilňovaní bezpečnosti Ukrajiny i celej Európy.
Od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022 poskytla EÚ Ukrajine podporu vo výške 194,9 miliardy eur, uviedla Európska komisia. Potvrdením pokračujúcej solidarity bloku s Kyjevom malo byť prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku, členské štáty sa však zatiaľ na jeho schválení nedohodli. Maďarsko navyše oznámilo, že bude blokovať už dohodnutú pôžičku pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027.
