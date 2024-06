Na konferencii o obnove Ukrajiny sú aj Von der Leyenová a eurokomisári

Brusel 11. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa v utorok s viacerými eurokomisármi v Berlíne zúčastňuje na konferencii o obnove Ukrajiny, ktorú spoločne organizujú nemecký kancelár Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na tlačovú správu eurokomisie upozornil bruselský spravodajca TASR.



Šéfka EK na úvod dvojdňovej konferencie oznámila podpísanie nových záručných a grantových dohôd vo výške 1,4 miliardy eur na podporu obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny, vrátane jej energetickej infraštruktúry.



Von der Leyenová v mene EÚ potvrdila vytrvalú podporu Ukrajine vystavenej ruskej agresii, a to aj na jej integračnej ceste do EÚ. V Berlíne ju sprevádzajú výkonní podpredsedovia EK Valdis Dombrovskis a Maroš Šefčovič, podpredsedníčka Věra Jourová a eurokomisár Virginijus Sinkevičius, ktorí sa zúčastnia na tematických panelových diskusiách.



Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič vystúpi na tému "Príprava Ukrajiny na vstup do EÚ a príprava EÚ na vstup Ukrajiny".



Komisia spresnila, že konferencia o obnove Ukrajiny 2024 v Berlíne združí šéfov vlád a štátov, ministrov, predstaviteľov medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií, ale aj podnikov a organizácií občianskej spoločnosti. Spolu budú diskutovať o obnove a rekonštrukcii Ukrajiny v rámci tzv. "celospoločenského prístupu".



Berlínska konferencia sa zameriava na mobilizáciu súkromného sektora pre obnovu a ekonomický rast, sociálne aspekty a ľudský kapitál pre budúcnosť Ukrajiny, ozdravenie obcí a regiónov a vstup do EÚ a s tým súvisiace reformy.



Konferencia o obnove Ukrajiny ako každoročné podujatie vzniklo v roku 2017 pod názvom Ukrajinská reformná konferencia. Od roku 2022 má nový názov v dôsledku ruskej invázie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)