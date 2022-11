Von der Leyenová a Michel kritizovali Rusko za kroky v oblasti energií

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel v utorok na summite G20 v Indonézii kritizovali postup Ruska v oblasti energií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Pozorujeme, že Rusko svoj plyn radšej spaľuje, namiesto toho, aby ho predávalo," povedala. Podľa jej slov to vedie k nedostatku tejto suroviny na svetových trhoch s energiou a spôsobuje rýchly nárast cien.



Európska únia preto podporuje zavedenie cenového stropu na plyn, z čoho by podľa predsedníčky EK mali prínos i krajiny s nízkymi a strednými príjmami.



"Našou najlepšou odpoveďou na túto situáciu je urýchlenie prechodu na čisté formy energie," povedala. To je podľa nej "jediná odpoveď" v oblasti energií i klimatickej krízy, ktorá ponúka príležitosti aj iným oblastiam sveta.



Európa v najbližších piatich rokoch poskytne najmenej štyri miliardy eur na investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.



Predseda Európskej rady Charles Michel takisto kritizoval Rusko, ktoré podľa neho používa energiu ako zbraň, píše DPA s odvolaním sa na účastníkov summitu. To má podľa Michela negatívny vplyv v Európe i vo svete.