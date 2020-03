Von der Leyenová a Michel kritizujú Trumpa za jednostranné rozhodnutie

Brusel 12. marca (TASR) - Svet potrebuje skôr spoluprácu ako jednostranné opatrenia v podobe zákazov cestovania. Uviedli to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať vstup do Spojených štátov Európanom, aby sa obmedzilo šírenie pandémie spôsobenej novým koronavírusom.



"Koronavírus je globálna kríza, ktorá nie je obmedzená na žiadny kontinent a vyžaduje si skôr spoluprácu než jednostranné kroky. Európska únia nesúhlasí s tým, že rozhodnutie USA o zákaze cestovania bolo prijaté jednostranne a bez konzultácie," uviedli von der Leyenová a Michel v spoločnom vyhlásení.



Obaja zároveň zdôraznili, že Európska únia prijíma dôrazné opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu.



Michel už predtým oznámil, že členské krajiny EÚ ešte vo štvrtok zhodnotia situáciu, ktorá nastala po Trumpovom rozhodnutí zakázať vstup Európanov do Spojených štátov, aby sa obmedzilo šírenie pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Mimoriadne stretnutie kľúčových členov kolégia komisárov zvolala v tejto súvislosti aj von der Leyenová.



Spravodajca TASR Jaromír Novak