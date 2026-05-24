Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Zahraničie

Von der Leyenová a Starmer vítajú posun k dohode medzi USA a Iránom

.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/DPA

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu vyhlásil, že k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe, by mohlo dôjsť už čoskoro.

Autor TASR
Brusel/Londýn 24. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu privítala „pokrok smerom k dohode medzi USA a Iránom“ zameranej na ukončenie vojny na Blízkom východe. Tieto vyjadrenia zazneli v čase, keď americkí predstavitelia uviedli, že k oznámeniu dohody s Teheránom by mohlo dôjsť už v nedeľu. Britský premiér Keir Starmer taktiež ocenil tento posun. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

„Potrebujeme dohodu, ktorá skutočne zmierni napätie v konflikte, opäť otvorí Hormuzský prieliv a zaručí úplnú slobodu plavby bez akýchkoľvek prekážok. Nesmieme Iránu dovoliť, aby vyvinul jadrovú zbraň,“ napísala von der Leyenová.

Starmer vo svojom vyhlásení na platforme X zase napísal, že Spojené kráľovstvo bude spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi, aby „využilo túto príležitosť“ a pomohlo dosiahnuť dlhodobé riešenie v regióne. Rovnako tiež zopakoval, že je dôležité, aby Irán nikdy nemal možnosť vyvinúť jadrovú zbraň.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu vyhlásil, že k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe, by mohlo dôjsť už čoskoro.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1