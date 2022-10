Von der Leyenová a Tedros gratulujú Lulovi da Silvovi

Brusel 31. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok zagratulovali Luisovi Ináciovi Lulovi da Silvovi k víťazstvu v nedeľňajších prezidentských voľbách v Brazílii. TASR o tom informuje na základe ich vyjadrení na sociálnej sieti.



"Teším sa na spoluprácu s vami s cieľom riešiť neodkladné globálne výzvy, od potravinovej neistoty po obchod a klimatickú zmenu," napísala von der Leyenová na Twitteri.



Tedros v mene WHO vyjadril pozitívne očakávania na spoluprácu pri presadzovaní rovnocenného prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov sveta, či v boji proti klimatickej kríze.



Luiz Inácio Lula da Silva (77), ktorý zastával prezidentský post už aj v rokoch 2003–10, zvíťazil nedeľnom v druhom kole prezidentských volieb v Brazílii so ziskom 50,9 percenta hlasov. Porazil úradujúceho prezidenta Jaira Bolsonara.