Von der Leyenová a Timmermans predstavili Európsky ekologický dohovor

Brusel 11. decembra (TASR) - Európsky ekologický dohovor stanovuje, ako urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, podporiť hospodárstvo, zlepšiť zdravie ľudí a kvalitu života, starostlivosť o prírodu a na nikoho pri tom nezabudnúť. To sú hlavné prvky dokumentu, ktorý v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavili šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a výkonný podpredseda EK pre Európsky ekologický dohovor Frans Timmermans.



Je to zároveň "cestovná mapa" na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ premenou klimatických a environmentálnych problémov na príležitosti vo všetkých politických oblastiach.



Najvyšší predstavitelia exekutívy EÚ upozornili, že ide o záväzok EK riešiť problémy súvisiace s klímou a životným prostredím, ktoré sú "hlavnou úlohou tejto generácie". Podľa ich slov sa atmosféra otepľuje, klíma sa mení z roka na rok, lesy a oceány sú znečistené a jednému miliónu z ôsmich miliónov druhov na planéte hrozí vyhynutie.



"Európsky ekologický dohovor je odpoveďou na tieto výzvy. Je to nová stratégia rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje a konkurencieschopným hospodárstvom, v ktorom v roku 2050 už nebude dochádzať k čistým emisiám skleníkových plynov a kde je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov," uvádza sa v dokumente EK. Cieľom tejto politiky je chrániť, zachovávať a zvyšovať prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie a pohodu občanov pred rizikami a vplyvmi na životné prostredie.



Podľa dokumentu EK prechod na bezuhlíkovú ekonomiku musí byť zároveň spravodlivý a inkluzívny, musí dbať hlavne na ľudí a venovať pozornosť regiónom, odvetviam a pracovníkom, ktorí pri týchto zmenách budú čeliť najväčším výzvam.



"Je potrebná zmluva, ktorá spojí občanov v celej svojej rozmanitosti, pričom národné, regionálne, miestne orgány, občianska spoločnosť a priemysel budú úzko spolupracovať s inštitúciami a poradnými orgánmi EÚ," uvádza sa v stanovisku EK.



Von der Leyenová v pléne EP upozornila, že Európsky ekologický dohovor je novou stratégiou rastu. "Ukazuje, ako zmeniť náš spôsob života a práce, výroby a spotreby tak, aby sme žili zdravšie a aby sme naše podniky stali inovatívnejšími. Všetci sa môžeme zapojiť do transformácie a môžeme z tejto príležitostí profitovať," vysvetlila.



Dodala, že treba pomôcť európskej ekonomike, aby sa stala globálnym lídrom tým, že v týchto zmenách bude prvá a bude rýchlo napredovať. "Sme odhodlaní uspieť v záujme tejto planéty a života na nej. Pre európske prírodné dedičstvo v oblasti biodiverzity, pre naše lesy a moria. Ak ukážeme zvyšku sveta, ako byť udržateľný a konkurencieschopný, môžeme presvedčiť aj ostatné krajiny, aby sa k nám pridali," odkázala šéfka eurokomisie.



Timmermans spresnil, že EÚ čelí klimatickým a environmentálnym núdzovým situáciám a preto je nový dohovor príležitosťou na zlepšenie zdravia a života ľudí prostredníctvom zmeny hospodárskeho modelu. "Náš plán stanovuje, ako znížiť emisie, obnoviť zdravie prírodného prostredia, chrániť prírodu, vytvárať nové ekonomické príležitosti a zlepšovať kvalitu života občanov," uviedol.



Podľa jeho slov sa ekologický dohovor vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva, najmä však na dopravu, energetiku, poľnohospodárstvo, budovy a priemyselné odvetvia ako je výroba ocele, cementu, ale textílií a chemikálií a tiež na informačné a komunikačné technológie.



Timmermans potvrdil, že eurokomisia do 100 dní predloží prvý "európsky zákon o klíme", potom v priebehu rokov 2020 - 2021 príde na rad aj stratégia pre biodiverzitu do roku 2030, nová priemyselná stratégia, akčný plán pre obehové hospodárstvo a tiež stratégia pre trvalo udržateľné potraviny a návrhy ako vytvoriť Európu bez znečistenia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)