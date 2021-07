Von der Leyenová a Várhelyi opäť podporili krajiny západného Balkánu

Olivér Várhelyi, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 5. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok opätovne potvrdila svoje odhodlanie podporovať región západného Balkánu a spolupracovať s krajinami tejto oblasti. Záväzky v tomto smere poskytla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v rámci videokonferencie so šéfmi vlád a štátov západobalkánskych krajín.Komisia v správe pre médiá spresnila, že išlo už o ôsme stretnutie v rámci takzvaného "", ktorého cieľom je zaistiť napredovanie v agende regionálnej spolupráce a európskej integrácie krajín tohto regiónu.Počas virtuálnej konferencie, ktorú usporiadala nemecká kancelárka Angela Merkelová, obaja predstavitelia eurokomisie opätovne potvrdili svoje odhodlanie spolupracovať a podporovať región západného Balkánu pri jeho obnove po koronakríze prostredníctvom Hospodárskeho a investičného plánu so zameraním na zelené a digitálne investície, prepojenia prostredníctvom inteligentnej mobility, udržateľnú energiu, digitálnu infraštruktúru, rozvoj obchodného sektora a medziľudských kontaktov vrátane programov pre mládež.Von der Leyenová pri tejto príležitosti spresnila, že hlavnou prioritou exekutívy EÚ je urýchlenie programu rozširovania v celom regióne a podpora partnerov zo západného Balkánu v ich práci zameranej na uskutočnenie požadovaných reforiem, čo zaistí pokrok v ich eurointegračnom úsilí. "," odkázala šéfka eurokomisie.Komisár Várhelyi zdôraznil, že odstránenie sociálno-ekonomickej priepasti medzi západným Balkánom a EÚ bude zásadný pre proces rozširovania, a preto pozitívne vníma investičné príležitosti pre tento región, ktoré so sebou prinesie ekonomický a investičný plán. Zdôraznil, že Únia privíta vytvorenie spoločného regionálneho trhu založeného na pravidlách EÚ.Možnosti ďalšieho zbližovania Únie s krajinami tohto regiónu by mal naznačiť mimoriadny summit EÚ - západný Balkán, ktorý na 6. októbra pripravuje slovinské predsedníctvo v Rade EÚ.