Von der Leyenová: Aj v čase krízy si EÚ musí ustrážiť svoje hodnoty

Brusel 31. marca (TASR) - Je dôležité ustrážiť, aby núdzové opatrenia členských krajín Európskej únie prijímané v súvislosti s pandémiou COVID-19 neboli na úkor základných princípov a hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Uviedla to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Šéfka EK v správe pre médiá pripomenula, že EÚ je založená na hodnotách slobody, demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. "Tieto hodnoty sú spoločné pre nás všetkých. Musíme ich obhajovať a hájiť, a to aj v týchto náročných časoch," uviedla.



Upozornila na skutočnosť, že niekoľko vlád členských krajín EÚ za posledné týždne prijalo núdzové opatrenia na riešenie zdravotnej krízy spôsobenej šírením koronavírusu. Ako však spresnila, je nanajvýš dôležité, aby núdzové opatrenia neboli na úkor základných princípov a hodnôt stanovených v zmluvách o EÚ.



"Demokracia nemôže fungovať bez slobodných a nezávislých médií. V týchto neistých časoch je nevyhnutné rešpektovať slobodu prejavu a právnu istotu. Teraz je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby novinári mohli robiť svoju prácu slobodne a presne, aby čelili dezinformáciám a zabezpečili prístup našich občanov k dôležitým informáciám," vysvetlila.



Podľa jej vyjadrenia sa akékoľvek núdzové opatrenia musia obmedziť na to, čo je nevyhnutné, musia byť prísne primerané a nesmú trvať donekonečna. "Vlády musia zabezpečiť, aby takéto opatrenia podliehali pravidelnej kontrole," odkázala.



Von der Leyenová v tejto súvislosti zdôraznila, že Európska komisia bude pozorne sledovať uplatňovanie mimoriadnych opatrení vo všetkých členských štátoch EÚ.



"Všetci musíme spolupracovať, aby sme zvládli túto krízu. Na tejto ceste budeme presadzovať naše európske hodnoty a ľudské práva. To je to, kým sme a za čím stojíme," uviedla v závere svojho posolstva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)