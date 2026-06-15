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Von der Leyenová: Ak Irán neurobí trvalé zmeny, sankcie EÚ sa nezrušia
Teherán sa usiluje o zrušenie sankcií týkajúcich sa najmä vývozu ropy, ropných produktov a zemného plynu do Európskej únie.
Autor TASR
Évian 15. júna (TASR) - Európska únia nezruší sankcie uvalené na Irán bez konkrétnych viditeľných zmien, uviedla v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Podstatou sankcií je, že potrebujeme ozajstné zmeny v praxi pred tým, ako zvážime, že ich zrušíme,“ povedala von der Leyenová krátko pred začatím summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains. Reagovala na otázku o zmiernení sankcií v nadväznosti na rámcovú dohodu medzi USA a Iránom o ukončení vojny.
Predsedníčka EK zdôraznila, že sankcie sa zaviedli s cieľom dosiahnuť zmeny v správaní a môžu sa zrušiť, pokiaľ by sa tieto zmeny ukázali ako hodnoverné a trvalé. Poznamenala však, že EÚ uvalila sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv, i za vývoj zbraní hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie súvisiace s jadrovými aktivitami Iránu zrušené nezávisle od sankcií uvalených za porušovanie ľudských práv.
Teherán sa usiluje o zrušenie sankcií týkajúcich sa najmä vývozu ropy, ropných produktov a zemného plynu do Európskej únie. Sankcie sa ale týkajú aj ďalších oblastí vrátane obchodu, bankovníctva a dopravy. Mnohé z obmedzení sa zaviedli v rámci Organizácie Spojených národov s cieľom zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní. EÚ okrem toho uvalila sankcie na iránske organizácie a osoby obvinené z podpory ruskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.
„Podstatou sankcií je, že potrebujeme ozajstné zmeny v praxi pred tým, ako zvážime, že ich zrušíme,“ povedala von der Leyenová krátko pred začatím summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains. Reagovala na otázku o zmiernení sankcií v nadväznosti na rámcovú dohodu medzi USA a Iránom o ukončení vojny.
Predsedníčka EK zdôraznila, že sankcie sa zaviedli s cieľom dosiahnuť zmeny v správaní a môžu sa zrušiť, pokiaľ by sa tieto zmeny ukázali ako hodnoverné a trvalé. Poznamenala však, že EÚ uvalila sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv, i za vývoj zbraní hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie súvisiace s jadrovými aktivitami Iránu zrušené nezávisle od sankcií uvalených za porušovanie ľudských práv.
Teherán sa usiluje o zrušenie sankcií týkajúcich sa najmä vývozu ropy, ropných produktov a zemného plynu do Európskej únie. Sankcie sa ale týkajú aj ďalších oblastí vrátane obchodu, bankovníctva a dopravy. Mnohé z obmedzení sa zaviedli v rámci Organizácie Spojených národov s cieľom zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní. EÚ okrem toho uvalila sankcie na iránske organizácie a osoby obvinené z podpory ruskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.