Von der Leyenová: Brexit Európsku úniu paradoxne posilnil

Berlín 8. novembra (TASR) - Šok z brexitu ostatné členské štáty Európskej únie zbližuje, uviedla v piatok podľa agentúry AFP budúca predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



"Aj keď to znie paradoxne, šok z brexitu upevňuje našu jednotu. Ukázal totiž nielen to, čo znamená opustiť EÚ, ale aj to, čo každá krajina svojím členstvom v nej získava," povedala nastupujúca šéfka EK v Berlíne v predvečer osláv 30. výročia pádu Berlínskeho múra, pričom dodala, že EÚ ukázala, že v čase krízy je schopná zosilnieť.



"Bez ohľadu na to, akí sme rozdielni, keď príde na rokovania o brexite, je 27 členských štátov jednotných," dodala vo svojom široko koncipovanom prejave bývalá nemecká ministerka obrany a vyvrátila tak predpovede, že brexit Úniu rozdelí.



Britskí voliči v referende v júni 2016 rozhodli, že Británia má EÚ opustiť. Následná patová situácia na domácej politickej scéne však spôsobila, že odchod krajiny z Únie bol už trikrát odložený a Británia sa v súčasnosti pripravuje na ďalšie predčasné voľby, ktoré by sa mali konať 12. decembra. Tie doteraz posledné boli v roku 2017. Ursula von der Leyenová by sa funkcie šéfky Európskej komisie mala ujať 1. decembra.