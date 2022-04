Von der Leyenová: Buča ukazuje krutú tvár ruskej armády

Vojaci strážia delegáciu na čele s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou počas návštevy masového hrobu v ukrajinskom meste Buča pri Kyjeve počas 44. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v piatok 8. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 8. apríla (TASR) - Smrť civilistov v ukrajinskom meste Buča ukázala krutú tvár armády ruského prezidenta Vladimira Putina. V piatok to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá spoločne so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom a slovenským premiérom Eduardom Hegerom navštívila mesto ležiace na predmestí Kyjeva. TASR o tom informovala na základe informácií agentúr DPA a Reuters.povedala von der Leyenová novinárom v Buči.dodala šéfka EK.Podľa agentúry DPA ukrajinské úrady ukázali delegácii 20 exhumovaných tiel z masového hrobu pri miestnom kostole. Ursula von der Leyenová, Josep Borrell a Eduard Heger boli prvými západnými politikmi, ktorí na vlastné oči získali predstavu o situácii po odchode ruských vojsk z oblasti. Podľa Hegera musia byť vojnové zločiny spravodlivo potrestané a Slovensko prispeje k tomu, aby sa všetky "zverstvá" vyšetrili.Moskva odmieta, že by útočila na civilné ciele a tvrdí, že zábery zabitých civilistov z Buče boli zinscenované s cieľom zdiskreditovať Rusko.