Von der Leyenová bude s Orbánom rokovať o bezpečnosti dodávok energií

Budapešť/Brusel 9. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová cestuje v pondelok popoludní do Budapešti za maďarským premiérom Viktorom Orbánom, s ktorým budú diskutovať o otázkach týkajúcich sa bezpečnosti dodávok energie do Európy. Uviedol to na Twitteri hovorca predsedníčky EK Eric Mamer, informoval spravodajca TASR v Budapešti.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Orbán brzdí plány Bruselu na embargo na ruskú ropu. "Vnútrozemské Maďarsko sa spolieha na ruskú ropu z jediného ropovodu a Orbán varoval, že nemôže schváliť šiesty balík sankcií EÚ proti Moskve navrhnutý Európskou komisiou," píše AFP.



Orbána má voliť parlament 16. mája za staronového predsedu vlády, po voľbe bude skladať slávnostný sľub.









(spravodajca TASR Ladislav Vallach)