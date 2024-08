Von der Leyenová čaká na tri posledné nominácie na eurokomsiárov

Brusel 30. augusta (TASR) - V piatok 30. augusta uplynul konečný termín, do ktorého mali členské štáty EÚ poskytnúť predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej nominácie na svojich eurokomisárov. Belgicko, Bulharsko a Taliansko to nestihli, pričom, ako upozornil týždenník Politico, majú na to svoje dobré výhovorky, informuje spravodajca TASR.



V Belgicku nominácia viazne na koaličných rokovaniach o zostavení budúcej vlády a jednotlivé strany sa obávajú, že eurokomisár z ich tábora ich pripraví o ministerské kreslo vo federálnej vláde.



V hre sú tri mená. Súčasný eurokomisár Didier Reynders vzhľadom na svoje skúsenosti v exekutíve EÚ by mohol prebrať akúkoľvek funkciu. Alternatívou je expremiérka Sophie Wilmesová a súčasná ministerka zahraničných vecí Hadja Lahbibová.



Bulharsko už tri mesiace nedokázalo vytvoriť novú vládu a stojí na prahu ďalších predčasných volieb. Strana GERB expremiéra Bojka Borissova navrhuje vyslať do EK bývalú šéfku diplomacie Jekaterinu Zaharievovú, pre ktorú si predstavuje agendu regionálnej a kohéznej politiky. Liberálna strana Pokračujeme v zmene (PP-DB), známa svojou protikorupčnou agendou, chce za eurokomisára Juliana Popova, donedávna ministra životného prostredia a vodného hospodárstva, ktorý by sa uspokojil s energetickým portfóliom.



V Taliansku bude podľa Politico súčasný minister pre záležitosti EÚ Raffaele Fitto oficiálne schválený na prvom zasadnutí vlády po letnej dovolenke. Má bohaté bruselské skúsenosti ako bývalý člen Európskeho parlamentu aj ako manažér eurofondov pre taliansky plán obnovy.



Von der Leyenová by mala predstaviť rozdelenie portfólií v polovici septembra a podľa informácií Politico, v exekutíve EÚ môžu byť piati výkonné podpredsedovia, namiesto doterajších troch výkonných a piatich "obyčajných" podpredsedov. Popredná pätica má zahŕňať troch doterajšách členov eurokomisie - Maroš Šefčovič (Slovensko), Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) a Thierry Breton (Francúzsko) - a dvoch nových komisárov - Teresu Riberovú (Špaielsko) a Raffaela Fitta (Taliansko).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)