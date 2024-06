Von der Leyenová: Cesta k mieru na Ukrajine si vyžiada odhodlanie

Luzern 16. júna (TASR) – Víkendový summit vo Švajčiarsku priblížil Ukrajinu k mieru, skutočný mier sa však nedosiahne jedným krokom a cesta k nemu si bude vyžadovať trpezlivosť a odhodlanie. Uviedla to v nedeľu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Vieme, že mier na Ukrajine sa nedosiahne jedným krokom, bude to cesta," povedala von der Leyenová po rozhovoroch v stredisku Bürgenstock, na ktorých sa zúčastnili desiatky krajín.



"Neboli to mierové rokovania, pretože (ruský prezident Vladimir) Putin to s ukončením vojny nemyslí vážne, trvá na kapitulácii, trvá na odstúpení ukrajinského územia – aj územia, ktoré dnes nie je okupované," priblížila šéfka EK. "Trvá na odzbrojení Ukrajiny, čo by ju ponechalo zraniteľnú voči budúcej agresii. Žiadna krajina by nikdy neprijala takéto nehorázne podmienky," citovala ju agentúra AP.



Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová povedala, že stanoviská zúčastnených krajín boli veľmi rozdielne, no bolo to po prvý raz, čo sa o mierovom procese hovorilo na medzinárodnej konferencii na vysokej úrovni a so širokou podporou. To, že prevažná väčšina účastníkov podporila záverečné vyhlásenie, podľa nej ukazuje, čo môže diplomacia trpezlivou prácou priniesť.



Amherdová zároveň upozornila, že cesta k mieru bude ešte dlhá a náročná, no podľa jej slov sa musí odvíjať v súlade s Chartou OSN. Dodala, že otvorenou otázkou zostáva, ako do tohto procesu zapojiť Rusko.



Moskvu na konferenciu nepozvali a ani neprejavila záujem o účasť, pripomenula agentúra DPA. Doplnila, že cieľom víkendového podujatia vo Švajčiarsku bolo iniciovať mierový proces, bol to však aj pokus Západu zapojiť do mierového úsilia na základe medzinárodného práva ďalšie štáty z Južnej Ameriky, Ázie či Afriky.