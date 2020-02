Von der Leyenová chce balkánske krajiny čo najviac spojiť s EÚ

Brusel 17. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová chce krajiny západného Balkánu čo najviac spojiť s Európskou úniou, aby rozptýlila ich nespokojnosť vyvolanú zablokovaním ich prístupových nádejí Francúzskom. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Myslím si, že mať západný Balkán čo najbližšie k Európskej únii je v našom spoločnom geostrategickom záujme," povedala von der Leyenová v Bruseli, kde sa nedeľu a v pondelok koná neformálne stretnutie predstaviteľov EÚ a šiestich krajín západného Balkánu.



EÚ zmenila metodiku prístupových rokovaní s cieľom budovať obojstrannú novú dôveru, dodala šéfka EK s tým, že tento nový prístup zrýchľuje štrukturálne reformy a vytvára hodnovernú vyhliadku na to, aby sa krajiny západného Balkánu po určitom čase stali členmi Únie.



Von der Leyenovej zástupca, šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril nádej, že aspoň jedna z krajín tohto regiónu vstúpi do Únie pred koncom jeho funkčného obdobia o štyri a pol roka. Podľa jeho slov sú aktuálne rozhovory v Bruseli zamerané na prípravu toho, aby sa balkánskym krajinám otvorila európska perspektíva na ďalšom summite EÚ.



Von der Leyenová zdôraznila, že Komisia chce uvoľniť cestu pre prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom podľa možnosti ešte pred májovým summitom EÚ - západný Balkán v Záhrebe. Na samotný summit pripravuje EK investičný balík. Nemecká politička v tejto súvislosti dúfa, že členské štáty s ním budú v Rade EÚ súhlasiť.



Otvorenie prístupových rozhovorov so Severným Macedónskom a Albánskom stroskotalo na jeseň minulého roka najmä na odpore francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý žiadal najskôr reformovanie prístupového procesu. EK v tejto záležitosti nedávno predložila príslušný návrh, ten však stále musí jednomyseľne schváliť 27 členských štátov EÚ.