Von der Leyenová chce desiaty balík sankcií voči Rusku do 24. februára

Brusel/Štrasburg 15. februára (TASR) - Európska únia zavedie proti Rusku desiaty balík sankcií, aby ho potrestala za už rok trvajúcu vojnu na Ukrajine, v rámci ktorej útočí aj na civilistov. Oznámila to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.



Desiaty balík obsahuje ďalšie zákazy vývozu do Ruska v hodnote viac ako 11 miliárd eur, čo má ruské hospodárstvo pripraviť o kľúčové technológie a priemyselný tovar, ktorý nemôže získať cez tretie krajiny.

"Sú to životne dôležité tovary, ako elektronika, špecializované vozidlá, súčiastky strojov, náhradné diely pre nákladné autá a prúdové motory. Zameriavame sa aj na tovar pre stavebný sektor, ktorý môže využívať ruská armáda, ako sú antény alebo žeriavy," vysvetlila.



EÚ ďalej obmedzí vývoz tovarov s dvojakým použitím a pokročilých technológií a bude monitorovať 47 nových elektronických komponentov, ktoré možno použiť v ruských zbraňových systémoch vrátane dronov, rakiet a vrtuľníkov.



"Týmto sme zakázali všetky technologické produkty používané na bojisku. Postaráme sa o to, aby (Rusko) nenašlo iné spôsoby, ako ich získať. To je dôvod, prečo prvýkrát pridávame k sankciám s dvojakým použitím voči Rusku aj subjekty z tretích krajín," uviedla šéfka EK.



Týka sa to aj Iránskych revolučných gárd, ktoré poskytujú Rusku útočné drony Šáhid. Na sankčný zoznam pribudne zatiaľ sedem iránskych subjektov. EÚ je pripravená aj subjekty z iných krajín, ktoré poskytujú Rusku citlivé technológie.



Do tretice sa nové sankcie zamerajú na ruskú propagandistickú mašinériu, ktorá podľa Von der Leyenovej

"šíri toxické lži". Komisia navrhla uviesť na zoznam ruských propagandistov, ako aj ďalšie postavy z politiky a armády.



"Desiaty balík zavádza nové opatrenia na zabránenie obchádzania sankcií. Budeme sledovať oligarchov, ktorí sa snažia ukryť alebo predať svoj majetok, aby unikli sankciám. Spolu s členskými štátmi vytvoríme prehľad všetkých zmrazených aktív ruskej centrálnej banky držaných v EÚ. Musíme vedieť, kde sa nachádzajú a akú majú hodnotu. Je to kľúčové vzhľadom na možné využitie verejných ruských aktív na financovanie obnovy Ukrajiny," vysvetlila.



Osobitný vyslanec EÚ David O'Sullivan dostal za úlohu oslovovať tretie krajiny, aby zabezpečil dôsledné uplatňovanie sankcií a zabránil ich obchádzaniu.



"Vyzývam členské štáty, aby urýchlene prijali tento nový balík sankcií," odkázala šéfka eurokomisie s tým, že cieľom EÚ a skupiny G7 je zaviesť sankčný balík ešte pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára.