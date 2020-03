Von der Leyenová chce na 30 dní obmedziť nepodstatné cestovanie do EÚ

Brusel 16. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok navrhla 30-dňové obmedzenie cestovania do členských krajín Európskej únie v snahe obmedziť šírenie koronavírusu.



Von der Leyenová to uviedla prostredníctvom videoodkazu pre médiá na okraji videokonferencie lídrov skupiny G7, ktorá sa konala v pondelok popoludní.



"Čím menej cestovania, tým menej vírusu môžeme prenášať," zdôraznila šéfka exekutívy EÚ. "Preto navrhujem hlavám štátov a vlád, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre cestovanie do Európskej únie, ktoré nie je nevyhnutné," odkázala von der Leyenová.



Podľa jej slov zo zákazu by mohli byť vyňatí ľudia s dlhodobým pobytom v EÚ alebo rodinní príslušníci európskych občanov, ako aj diplomati, lekári a zdravotnícki pracovníci. Oslobodení by mohli byť aj pracovníci v sektore dopravy, aby pomohli udržať nevyhnutné toky dôležitého tovaru.



Rokovania predstaviteľov siedmich najvyspelejších krajín sveta boli zamerané na zastavenie šírenia pandémie koronavírusu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak