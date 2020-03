Leyenová: Čína pošle EÚ viac než dva milióny ochranných masiek

Brusel 18. marca (TASR) - Čína pošle viac ako dva milióny ochranných masiek na pomoc Európskej únii. V stredu popoludní to prostredníctvom videoodkazu na Twitteri uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Šéfka eurokomisie spresnila, že hovorila s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom, ktorý ju uistil, že zdravotnícke potreby pre Európu, ktorá sa stala novým epicentrom šírenia koronavírusu, už boli odoslané.



"Zhodujeme sa na skutočnosti, že boj proti koronavírusu je globálny a že si v týchto ťažkých časoch musíme navzájom pomáhať. Čína nezabudla na pomoc, ktorú Európska komisia poskytla v januári, keď bola stredobodom epidémie," povedala von der Leyenová. Spresnila, že EÚ poslala v januári do Číny 50 ton lekárskeho vybavenia.



Podľa jej slov dodávky z Číny, ktoré by mali doraziť "čoskoro", budú zahŕňať dva milióny chirurgických masiek, 200.000 kusov ochranných masiek typu N-95 a 50.000 testov na koronavírus.



Čínsky obchodný gigant Alibaba Group, zaoberajúci sa elektronickým obchodovaním, prostredníctvom svojej nadácie tiež zaslal ochranné masky do Francúzska a Talianska, aby obom krajinám pomohol bojovať proti šíreniu koronavírusu.



Tlačová agentúra AFP pripomenula, že so 684 novými úmrtiami za posledných 24 hodín a 78.766 oficiálne potvrdenými prípadmi je Európa kontinentom, kde pandémia COVID-19 postupuje najrýchlejšie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon