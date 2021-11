Von der Leyenová: COP26 je krok správnym smerom

Brusel 14. novembra (TASR) - Konferencia COP26 je "krok správnym smerom" a udržanie nárastu globálnej teploty do 1,5 stupňami Celzia je stále na dosah. Uviedla to v sobotu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Práca však ešte ani zďaleka nie je hotová," dodala. Prísľuby z Glasgowa je podľa nej potrebné realizovať čo najskôr a potom si dávať ďalšie ciele.



Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe sa v sobotu 13. novembra skončil prijatím paktu, ktorého cieľom je obmedziť nebezpečné zvyšovanie teploty na planéte. Dohoda bola dosiahnutá napriek poslednej intervencii Číny a Indie a pod ich tlakom sa do glasgowského paktu nedostal záväzok o úplnom zavrhnutí uhlia, ale len o odklone od neho.



Delegáti v Glasgowe dosiahli pokrok vo všetkých troch cieľoch, ktoré určili na začiatku konferencie, uviedla von der Leyenová vo vyhlásení zverejnenom v sobotu na oficiálnej webovej stránke EK.



Prvý cieľom bolo zaviazať sa na obmedzenie emisií skleníkových plynov v tomto desaťročí a udržať nárast globálneho otepľovania do 1,5 stupňa Celzia.



Ďalšími cieľmi je nazbierať ročne 100 miliárd dolárov na financovanie klimatických opatrení chudobných krajín a dosiahnuť dohodu na oficiálnych pravidlách v oblasti zníženia emisií prijatých na konferencii v Paríži v roku 2015.