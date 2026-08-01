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Von der Leyenová: Do Španielska sa nedostal nijaký migrant z Ceuty
Obyvateľ Ceuty pre Sky News povedal, že má obavy, že protest by mohol viesť k násilnostiam.
Autor TASR
Brusel/Madrid/Rabat 1. augusta (TASR) — Žiadnemu z približne 60.000 migrantov, ktorí v uplynulých dňoch vstúpili na územie španielskej exklávy Ceuta, sa nepodarilo dostať do pevninského Španielska ani do ďalších krajín EÚ. „Drvivá väčšina“ z nich sa vrátila späť do Maroka. Na sieti X to v sobotu uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informovala televízia Sky News.
Podľa von der Leyenovej má EÚ pre takéto prípady zavedený „účinný systém“, ktorý však treba ďalej posilňovať. Zdôraznila potrebu ostražitosti na všetkých vstupných bodoch a úzkej koordinácie medzi orgánmi európskych krajín. Dodala, že o situácii v Ceute rokovala aj s eurokomisárom pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusom Brunnerom a eurokomisárkou pre Stredomorie Dubravkou Šuicovou.
Udalosťami v Ceute sa budú v utorok na mimoriadnom zasadnutí venovať ministri vnútra krajín EÚ.
Španielska krajne pravicová organizácia Núcleo Nacional vyzvala svojich podporovateľov, aby sa sobotu večer stretli na námestí Plaza de los Reyes v Ceute na proteste proti „zradnej“ španielskej vláde a „bránili“ územie exklávy. Obyvateľ Ceuty pre Sky News povedal, že má obavy, že protest by mohol viesť k násilnostiam.
Organizácia Marocké združenie pre ľudské práva (AMDH) v sobotu podľa agentúry AFP vyzvala na nezávislé vyšetrovanie príčin masového príchodu migrantov do Ceuty. Kritizovala „znepokojujúce mlčanie“ marockých inštitúcií, ktoré sa k situácii verejne nevyjadrili, čo podľa nej prispelo k príchodu ďalších ľudí na sever Maroka. AMDH tvrdí, že marocký štát nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú situáciu, ktorú podnietila nespokojnosť verejnosti s domácou politikou.
Podľa von der Leyenovej má EÚ pre takéto prípady zavedený „účinný systém“, ktorý však treba ďalej posilňovať. Zdôraznila potrebu ostražitosti na všetkých vstupných bodoch a úzkej koordinácie medzi orgánmi európskych krajín. Dodala, že o situácii v Ceute rokovala aj s eurokomisárom pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusom Brunnerom a eurokomisárkou pre Stredomorie Dubravkou Šuicovou.
Udalosťami v Ceute sa budú v utorok na mimoriadnom zasadnutí venovať ministri vnútra krajín EÚ.
Španielska krajne pravicová organizácia Núcleo Nacional vyzvala svojich podporovateľov, aby sa sobotu večer stretli na námestí Plaza de los Reyes v Ceute na proteste proti „zradnej“ španielskej vláde a „bránili“ územie exklávy. Obyvateľ Ceuty pre Sky News povedal, že má obavy, že protest by mohol viesť k násilnostiam.
Organizácia Marocké združenie pre ľudské práva (AMDH) v sobotu podľa agentúry AFP vyzvala na nezávislé vyšetrovanie príčin masového príchodu migrantov do Ceuty. Kritizovala „znepokojujúce mlčanie“ marockých inštitúcií, ktoré sa k situácii verejne nevyjadrili, čo podľa nej prispelo k príchodu ďalších ľudí na sever Maroka. AMDH tvrdí, že marocký štát nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú situáciu, ktorú podnietila nespokojnosť verejnosti s domácou politikou.