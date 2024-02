Von der Leyenová: Predložíme rámec prístupových rokovaní s Ukrajinou

Brusel 21. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu uviedla, že jej cieľom je predložiť rámec prístupových rokovaní Európskej únie s Ukrajinou do začiatku leta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Lídri členských štátov EÚ sa vlani v decembri na summite v Bruseli dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu. K tomuto kroku došlo počas takmer dvoch rokov, čo Ukrajina čelí ruskej agresii.



Rokovania medzi EÚ a Ukrajinou sa však môžu začať až po tom, ako EK predloží rokovací rámec, ktorý musí následne schváliť všetkých 27 členských štátov.



"Potrvá to nejaký čas. Odhadujem však, že budeme pripravení niekedy v lete, na jeho začiatku," povedala von der Leyenová novinárom s tým, že rokovací rámec nebude pripravený pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni.



Proti kandidatúre Ukrajiny na člena EÚ sa opakovane vyjadril maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý pôvodne nesúhlasil ani s otvorením prístupových rokovaní, no nakoniec pred hlasovaním opustil sálu, takže nezablokoval spoločné rozhodnutie zvyšku členských štátov.



Premiér SR Robert Fico po otvorení rokovaní s Ukrajinou uviedol, že sa toto rozhodnutie preceňuje a ide skôr o politické gesto, ktoré nezmení situáciu na bojisku. Ukrajina teraz bude musieť podľa neho ukázať pripravenosť vstúpiť do EÚ a ak ju nepreukáže, EÚ bude môcť prístupový proces spomaliť alebo aj zastaviť.



Aby sa Ukrajina stala plnohodnotným členom EÚ, musí splniť mnoho podmienok a odporúčaní EK. Medzi ne patrí okrem iného reforma Ústavného súdu i súdnictva ako takého; reformy v rámci boja proti korupcii; zákony proti praniu špinavých peňazí a proti vplyvu oligarchov či zákon o slobode médií a legislatívu o ochrane národnostných menšín.