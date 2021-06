Von der Leyenová: Schvaľovanie národných plánov sa začne budúci týždeň

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) už na budúci týždeň odobrí prvé národné plány obnovy a odolnosti financované cez multimiliardový program EÚ budúcej generácie (NGEU), prijatý na oživenie a modernizáciu európskej ekonomiky po koronakríze. Uviedla to v utorok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Europoslanci debatovali o potrebe vykonávania dohľadu EP nad posudzovaním národných plánov obnovy a odolnosti - posudzovať ich bude eurokomisia a Rada EÚ. Výsledok ich hlasovania k tejto téme bude známy vo štvrtok.uviedla Von der Leyenová v pléne europarlamentu v Štrasburgu.Lídri 27 členských štátov EÚ sa v júli 2020 dohodli na ozdravnom pláne v podobe grantov a výhodných pôžičiek vo výške 750 miliárd eur, ktorý bude financovaný jedinečným spôsobom prostredníctvom spoločnej pôžičky na svetových finančných trhoch.Od konca apríla do konca minulého týždňa bolo eurokomisii predložených na schválenie 23 národných investičných a reformných plánov. Exekutíva EÚ má dva mesiace na to, aby rozhodla o konečnom stanovisku, ktoré vydá Rada EÚ zastupujúca členské štáty. Rada bude mať jeden mesiac na prijatie rozhodnutia.Prvé platby, zálohy predstavujúce 13 % prisľúbených súm, sa očakávajú už v júli.Von der Leyenová ocenila, že členovia EÚ sa dohodli na celkovom objeme pomoci a aj rýchlosť rozhodovania euroinštitúcií vzhľadom na komplikovaný proces schvaľovania. "Medzi vlaňajším júlovým summitom a schválením prvých plánov nám to trvalo necelý rok," skonštatovala.Podľa jej slov EÚ spustila bezprecedentnú finančnú pomoc "rekordnou rýchlosťou" a spresnila, že plán obnovy po koronakríze predstavuje "najväčší projekt hospodárskeho ozdravenia v Európe od prijatia Marshallovho plánu". Rozsiahly americký program finančnej pomoci prijatý po druhej svetovej vojne pomohol Európe znovu vybudovať zničený kontinent.