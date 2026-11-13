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Von der Leyenová: EÚ bude hájiť svoje záujmy v mierových rokovaniach
Jednou z tém piatkového rokovania bude aj otázka, kto a akým spôsobom bude zastupovať Európu v prípadných mierových rokovaniach.
Autor TASR
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Dublin 13. novembra (TASR) - Európska únia bude hájiť svoje záujmy a podporovať Ukrajinu v mierových rokovaniach o ukončení ruskej vojny. Uviedla to v piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred neformálnym summitom lídrov EÚ v írskom Dubline. Reagovala tak na vyjadrenia, podľa ktorých sa Európania zúčastnia na ďalšom kole mierových rozhovorov. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
„Myslím si, že je zrejmé, že Európa sa zapája do mierových rokovaní nielen s cieľom chrániť naše záujmy, ale aj s cieľom podporiť Ukrajinu,“ povedala von der Leyenová.
Jednou z tém piatkového rokovania bude aj otázka, kto a akým spôsobom bude zastupovať Európu v prípadných mierových rokovaniach. Postoje členských štátov sa rozdeľujú do troch skupín. Francúzsko a Nemecko presadzujú, aby Európu zastupovali predovšetkým vojensky najsilnejšie krajiny skupiny E3 (Francúzsko, Nemecko a Británia). Taliansko a menšie členské štáty uprednostňujú predsedu Európskej rady Antónia Costu, ďalšie krajiny zase zvažujú vytvorenie nového formátu zastúpenia, či už prostredníctvom jednej osoby, alebo menšej delegácie. Estónsky premiér Kristen Michal podporuje spoločné zastupovanie Costom a šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou.
Írsky premiér Micheál Martin pri príchode na piatkové rokovanie vyjadril nádej, že summit prinesie jasnejšiu predstavu o tom, kto bude Európu zastupovať. Podľa neho by sa o tejto otázke malo rozhodnúť v priebehu jedného až dvoch týždňov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer potvrdil, že európski zástupcovia sa zúčastnia na ďalšom kole mierových rokovaní, ktoré sa má uskutočniť budúci týždeň. „Bude tam vyjednávací tím, ktorý nebude len sledovať dianie ani konať samostatne, ale bude mať slovo,“ uviedol Zelenskyj. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že dohodu o ukončení vojny nemožno dosiahnuť bez účasti Európanov pri rokovacom stole.
Európski predstavitelia sa zúčastnili aj na rokovaniach v Abú Zabí, priamo do trojstranných rozhovorov medzi Ruskom, Ukrajinou a USA však nezasahovali.
Ukrajina bude v budúcom roku čeliť aj výraznému nedostatku financií, pričom podľa odhadov jej môže chýbať približne 70 miliárd eur. Nemecký kancelár Friedrich Merz presadzuje, aby sa otázka financovania Ukrajiny prepojila s rokovaniami o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Niektorí lídri vrátane slovenského premiéra Roberta Fica však takýto postup dôrazne odmietajú. Financovanie Ukrajiny na rok 2027 bude predmetom diskusie na piatkovom summite aj na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 26. a 27. novembra.
„Myslím si, že je zrejmé, že Európa sa zapája do mierových rokovaní nielen s cieľom chrániť naše záujmy, ale aj s cieľom podporiť Ukrajinu,“ povedala von der Leyenová.
Jednou z tém piatkového rokovania bude aj otázka, kto a akým spôsobom bude zastupovať Európu v prípadných mierových rokovaniach. Postoje členských štátov sa rozdeľujú do troch skupín. Francúzsko a Nemecko presadzujú, aby Európu zastupovali predovšetkým vojensky najsilnejšie krajiny skupiny E3 (Francúzsko, Nemecko a Británia). Taliansko a menšie členské štáty uprednostňujú predsedu Európskej rady Antónia Costu, ďalšie krajiny zase zvažujú vytvorenie nového formátu zastúpenia, či už prostredníctvom jednej osoby, alebo menšej delegácie. Estónsky premiér Kristen Michal podporuje spoločné zastupovanie Costom a šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou.
Írsky premiér Micheál Martin pri príchode na piatkové rokovanie vyjadril nádej, že summit prinesie jasnejšiu predstavu o tom, kto bude Európu zastupovať. Podľa neho by sa o tejto otázke malo rozhodnúť v priebehu jedného až dvoch týždňov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer potvrdil, že európski zástupcovia sa zúčastnia na ďalšom kole mierových rokovaní, ktoré sa má uskutočniť budúci týždeň. „Bude tam vyjednávací tím, ktorý nebude len sledovať dianie ani konať samostatne, ale bude mať slovo,“ uviedol Zelenskyj. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že dohodu o ukončení vojny nemožno dosiahnuť bez účasti Európanov pri rokovacom stole.
Európski predstavitelia sa zúčastnili aj na rokovaniach v Abú Zabí, priamo do trojstranných rozhovorov medzi Ruskom, Ukrajinou a USA však nezasahovali.
Ukrajina bude v budúcom roku čeliť aj výraznému nedostatku financií, pričom podľa odhadov jej môže chýbať približne 70 miliárd eur. Nemecký kancelár Friedrich Merz presadzuje, aby sa otázka financovania Ukrajiny prepojila s rokovaniami o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Niektorí lídri vrátane slovenského premiéra Roberta Fica však takýto postup dôrazne odmietajú. Financovanie Ukrajiny na rok 2027 bude predmetom diskusie na piatkovom summite aj na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 26. a 27. novembra.