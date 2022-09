Von der Leyenová: EÚ bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba

Kyjev 15. septembra (TASR) – Vojnou zmietaná Ukrajina bude mať podporu Európskej únie tak dlho, ako to bude potrebné. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová to povedala vo štvrtok na návšteve Kyjeva. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a DPA.



"Nikdy sa nebudeme môcť vyrovnať obetiam, ktoré prinášajú Ukrajinci... ale môžeme vám povedať, že vaši európski priatelia budú po vašom boku tak dlho, ako to bude treba," uviedla von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Šéfka EK tiež povedala, že prístupový proces Ukrajiny s EÚ je "na dobrej ceste".



"Je pôsobivé vidieť rýchlosť, odhodlanie a presnosť, s akou postupujete," odkázala Ukrajincom. "Zhodli sme sa, že musíme čo najviac pracovať na tom, aby mala Ukrajina viac obchodu, viac príjmov," doplnila s tým, že vstup tejto krajiny na jednotný európsky trh je možný.



Von der Leyenová súčasne privítala rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý vo štvrtok schválil úvery pre Ukrajinu v hodnote viac ako piatich miliárd eur. Prvá časť môže byť podľa nej vyplatená v polovici októbra po očakávanom súhlase členských štátov.



Tieto financie by mali byť použité na bežnú prevádzku štátu, vysvetľuje DPA. Pôžičky sú kryté zárukami členských štátov, pretože v rozpočte EÚ podľa eurokomisie už nie sú k dispozícii dostatočné zdroje.



Predsedníčka EK ocenila okrem toho nedávne vojenské úspechy Ukrajiny vo vojne proti Rusku, hoci si podľa vlastných slov uvedomuje, že tento pokrok je potrebné upevniť. V tejto súvislosti zdôraznila dôležitosť podpory vo forme vojenskej techniky, ktorú Ukrajina potrebuje na svoju obranu.



Von der Leyenová pricestovala vo štvrtok na Ukrajinu po tretí raz od začiatku vojny. V Kyjeve viedla rozhovory okrem iných so Zelenským a ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.