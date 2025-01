Von der Leyenová: EÚ bude pristupovať k Trumpovej vláde pragmaticky

Davos 21. januára (TASR) - Európska únia bude pristupovať k vzťahom so Spojenými štátmi po nástupe prezidenta Donalda Trumpa pragmaticky, uviedla v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Vo švajčiarskom Davose potvrdila, že EÚ zostáva oddaná parížskej klimatickej dohode, od ktorej chce Trump odstúpiť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Parížska dohoda je naďalej najväčšou nádejou celého ľudstva. Takže Európa nezmení svoj kurz a bude pokračovať v spolupráci so všetkými krajinami, ktoré chcú chrániť prírodu a zastaviť globálne otepľovanie," povedala von der Leyenová na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF).



S novou vládou Trumpa Únia podľa jej slov nadviaže rýchlo kontakty, bude hovoriť o spoločných záujmov a bude pripravená rokovať. "Budeme pragmatickí, ale vždy si budeme stáť za svojimi zásadami," vyhlásila. Podotkla, že pre obe strany sú vzájomné vzťahy dôležité, pretože v ekonomickej oblasti tvoria 30 percent objemu svetového obchodu.



Šéfka EK venovala veľkú časť prejavu potrebe budovať partnerstvá mimo Spojených štátov. Úniu vyzvala na konštruktívne vzťahy s Čínou, hoci medzi Pekingom a Bruselom rastie napätie v oblasti obchodu, konštatovala šéfka EK.



"V roku 2025 si pripomíname 50 rokov diplomatických vzťahov naše Únie s Čínou. Vnímam to ako príležitosť viesť dialóg, prehĺbiť naše vzťahy s Čínou a, tam, kde je to možné, aj rozšíriť naše obchodné a investičné vzťahy," povedala.



Von der Leyenová oznámila, že členovia jej novej komisie na svojej prvej zahraničnej ceste navštívia Indiu. "Spolu s premiérom (Naréndrom) Módím chceme posilniť strategické partnerstvo s touto najväčšou krajinou a demokraciou na svete," doplnila.