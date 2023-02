Von der Leyenová: EÚ chce otvoriť novú kapitolu vzťahov s Britániou

Brusel 27. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok po prílete do Londýna uviedla, že chce s Britániou otvoriť novú kapitolu diplomatických vzťahov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska komisia v nedeľu potvrdila, že britský premiér Rishi Sunak a von der Leyenová sa v pondelok stretnú, aby prediskutovali zmeny v tzv. severoírskom protokole z dohody o brexite. Šéfka exekutívy EÚ v nedeľu o tomto telefonicky hovorila aj s írskym premiérom Leom Varadkarom.



"Teším sa, že prevrátime stránku a otvoríme novú kapitolu s naším partnerom a priateľom," uviedla von der Leyenová na Twitteri pred stretnutím so Sunakom, na ktorom sa obe strany pokúsia dokončiť podrobnosti novej dohody o obchodných pobrexitových vzťahoch pre Severné Írsko.



Protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý bol prerokovaný v rovnakom čase ako dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (dohoda o brexite), de facto zachováva britskú provinciu Severné Írsko v rámci jednotného trhu Európskej únie.



Dokument, ktorý v roku 2020 podpísal vtedajší britský premiér Boris Johnson, stanovuje, že s cieľom zabrániť opätovnému zavedeniu fyzickej hranice medzi provinciou Severné Írsko a Írskou republikou (člen EÚ), ktorá by ohrozila Veľkopiatkovú mierovú dohodu z roku 1998, sa v severoírskych prístavoch budú vykonávať colné kontroly, a to aj pre tovar prichádzajúci z Veľkej Británie.



Britská strana však následne odmietla zaviesť viaceré kontroly tovarov a kritizovala Európsku úniu za príliš prísnu implementáciu severoírskeho protokolu, čo podľa Londýna ovplyvňuje podnikanie v Severnom Írsku a prehlbuje patovú politickú situáciu v tejto provincii.



Za eurokomisiu viedol rokovania s Londýnom o tejto otázke jej podpredseda a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Podľa jeho predošlého vyhlásenia pre TASR je snaha oboch strán dospieť ku konečnej dohode ešte pred 25. výročím podpísania Veľkopiatkovej dohody.



Podľa týždenníka Politico veľvyslanci členských krajín pri EÚ by sa v pondelok popoludní mali v Bruseli stretnúť so Šefčovičom, aby po spoločnom vystúpení von der Leyenovej a Sunaka podpísali dohodu s britskou stranou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)