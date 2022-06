Leyenová: EÚ chce posilniť spoluprácu v oblasti energetiky s Izraelom

Jeruzalem 14. júna (TASR) - Európska únia chce posilniť spoluprácu v oblasti energetiky s Izraelom, pričom berie do úvahy aj kroky Ruska, ktoré využíva dodávky zemného plynu na "vydieranie" členských krajín EÚ. Povedala to v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Kremeľ našu závislosť od ruských fosílnych palív využíva, aby nás vydieral," povedala von der Leyenová v prejave na pôde Ben Gurionovej univerzity v izraelskej Beerševe. Pripomenula, že Rusko od začiatku vojny na Ukrajine zámerne prerušilo dodávky plynu do Poľska, Bulharska a Fínska i dodávky pre holandské a dánske spoločnosti. Urobilo tak v reakcii na podporu Ukrajiny zo strany týchto krajín.



Konanie Moskvy však podľa von der Leyenovej posilňuje odhodlanosť Európskej únie oslobodiť sa od závislosti od ruských palív. Únia hľadá spôsoby, ako zintenzívniť svoju spoluprácu v oblasti energie s Izraelom prácou na podmorskom elektrickom kábli a plynovom potrubí vo východnej časti Stredozemného mora.



Predsedníčka EK počas rokovaní s izraelskou ministerkou energetiky Karine Elhararovou podľa svojho hovorcu uviedla, že EÚ potrebuje izraelský plyn. Elhararovej hovorca dodal, že od marca prebiehajú rokovania o vytvorení právneho rámca na vývoz zemného plynu do Európy cez Egypt.



Izrael vyváža plyn do Egypta, kde je časť tejto komodity skvapalňovaná a prevážaná do Európy, približuje AFP. Výrazné navýšenie vývozu by si vyžadovalo dlhodobé investície do infraštruktúry.



Na návšteve Izraela je v utorok aj taliansky premiér Mario Draghi. Ten povedal, že Rím sa usiluje zvýšiť množstvo dodávok plynu z Izraela v tomto období, keď sa členské krajiny EÚ snažia znížiť svoju závislosť od ruských zdrojov energie.