< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová: EÚ dá 50 miliónov eur na bezpečnosť v Čiernom mori
Von der Leyenová v bulharskom prístavnom meste Varna uviedla, že všetky strany sa dohodli na urýchlení zriadenia centra s cieľom obnoviť slobodnú plavbu v Čiernom mori.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok prisľúbila 50 miliónov eur na pomoc Bulharsku a Rumunsku s cieľom urýchliť spustenie centra pre námornú bezpečnosť v Čiernom mori. EÚ tak reaguje na sériu smrteľných útokov dronov na nákladné lode, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Bulharsko a Rumunsko plánujú spoločne zriadiť centrum pre námornú bezpečnosť na základe mandátu EÚ. Jeho úlohou bude zlepšiť výmenu informácií a prehľad o situácii, ako aj posilniť bezpečnosť námornej trasy, ktorá má kľúčový význam pre obchod, energetiku a dodávky potravín z Ukrajiny pre milióny ľudí.
Von der Leyenová v bulharskom prístavnom meste Varna uviedla, že všetky strany sa dohodli na urýchlení zriadenia centra s cieľom obnoviť slobodnú plavbu v Čiernom mori. „Je dôležité, aby centrum začalo fungovať už teraz. Preto chceme stanoviť jasný harmonogram jeho dokončenia a vyčleniť naň osobitné financovanie vo výške 50 miliónov eur,“ povedala šéfka EK na spoločnej tlačovej konferencii s bulharským premiérom Rumenom Radevom.
Minulý mesiac zasiahli námorné drony v blízkosti Rumunska a Bulharska, dvoch členských štátov NATO, najmenej deväť nákladných lodí, pričom zahynulo niekoľko námorníkov a ďalší sú nezvestní. Vyvoláva to obavy v súvislosti s tým, ako sa eskalujúca vojna medzi Ruskom a Ukrajinou mení na zásadnú výzvu pre NATO v Čiernom mori.
Aliancia vyhlásila, že na posilnenie svojho východného krídla tam nasadí námorné hliadkové lietadlá, radary a drony.
Bukurešť obvinila Rusko zo „systematických“ útokov na civilné lode, no s odvolaním sa na potrebu forenzných dôkazov sa zdržala priameho pripísania jednotlivých útokov Moskve. Sofia zase neobvinila Rusko, uviedla však, že niektoré z útokov zjavne predstavujú pre túto krajinu prínos. Moskva akúkoľvek účasť na útokoch odmietla, dodáva Reuters.
Bulharsko a Rumunsko plánujú spoločne zriadiť centrum pre námornú bezpečnosť na základe mandátu EÚ. Jeho úlohou bude zlepšiť výmenu informácií a prehľad o situácii, ako aj posilniť bezpečnosť námornej trasy, ktorá má kľúčový význam pre obchod, energetiku a dodávky potravín z Ukrajiny pre milióny ľudí.
Von der Leyenová v bulharskom prístavnom meste Varna uviedla, že všetky strany sa dohodli na urýchlení zriadenia centra s cieľom obnoviť slobodnú plavbu v Čiernom mori. „Je dôležité, aby centrum začalo fungovať už teraz. Preto chceme stanoviť jasný harmonogram jeho dokončenia a vyčleniť naň osobitné financovanie vo výške 50 miliónov eur,“ povedala šéfka EK na spoločnej tlačovej konferencii s bulharským premiérom Rumenom Radevom.
Minulý mesiac zasiahli námorné drony v blízkosti Rumunska a Bulharska, dvoch členských štátov NATO, najmenej deväť nákladných lodí, pričom zahynulo niekoľko námorníkov a ďalší sú nezvestní. Vyvoláva to obavy v súvislosti s tým, ako sa eskalujúca vojna medzi Ruskom a Ukrajinou mení na zásadnú výzvu pre NATO v Čiernom mori.
Aliancia vyhlásila, že na posilnenie svojho východného krídla tam nasadí námorné hliadkové lietadlá, radary a drony.
Bukurešť obvinila Rusko zo „systematických“ útokov na civilné lode, no s odvolaním sa na potrebu forenzných dôkazov sa zdržala priameho pripísania jednotlivých útokov Moskve. Sofia zase neobvinila Rusko, uviedla však, že niektoré z útokov zjavne predstavujú pre túto krajinu prínos. Moskva akúkoľvek účasť na útokoch odmietla, dodáva Reuters.