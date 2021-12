Von der Leyenová: EÚ je pripravená prijať ďalšie opatrenia voči Rusku

Štrasburg 15. decembra (TASR) - Európska únia je pripravená zaviesť nové sankcie a prijať "bezprecedentné opatrenia" voči Rusku, ak Moskva prejaví agresiu voči Ukrajine. Uviedla to v stredu v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Von der Leyenová pred europoslancami uviedla, že Únia "úzko spolupracovala" so Spojenými štátmi na vypracovaní zoznamu ďalších možných opatrení, ktoré presahujú rámec už existujúcich sankcií zameraných na ruský finančný a energetický sektor.



"Naša reakcia na akúkoľvek ďalšiu agresiu môže mať formu výrazného rozšírenia existujúcich sankcií," citovala šéfku exekutívy agentúra Reuters.



"Samozrejme sme pripravení prijať ďalšie bezprecedentné opatrenia s vážnymi dôsledkami pre Rusko," dodala šéfka EK podľa agentúry DPA.



Von der Leyenová vyzvala Moskvu na deeskaláciu napätia a ešte raz zdôraznila, že "nepriateľské akcie proti Ukrajine" by pre Rusko znamenali "masívne náklady".



Situácia na rusko-ukrajinskej hranici bude jednou z tém summitu EÚ, na ktorom sa vo štvrtok v Bruseli stretnú hlavy štátov a vlád európskej dvadsaťsedmičky. Slovensko bude na rokovaniach zastupovať predseda vlády Eduard Heger.