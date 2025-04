Von der Leyenová: EÚ je pripravená prijať prísne opatrenia proti clám

Štrasburg 1. apríla (TASR) - Európska únia bude v prípade potreby pripravená prijať prísne protiopatrenia voči obchodným clám zo strany Spojených štátov, vyhlásila v utorok v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Situáciu chce však naďalej vyriešiť rokovaniami, informuje TASR.



„Naším cieľom je riešenie na základe rokovaní. Ale samozrejme, ak to bude potrebné, budeme chrániť naše záujmy, našich ľudí a naše spoločnosti,“ povedala von der Leyenová v prejave v pléne europarlamentu. Zdôraznila, že EÚ má silný plán odvetných opatrení a ak to bude nevyhnutné, použije ho.



Zdôraznila, že táto konfrontácia nie je v záujme nikoho a Európa ju nezačala. „Ide o najväčší a najprosperujúcejší obchodný vzťah na svete. Všetkým by nám bolo lepšie, keby sme našli konštruktívne riešenie,“ skonštatovala.



Podľa jej slov sa ale EÚ snaží o diverzifikáciu obchodných vzťahov. „Otvoríme dvere na rýchlo rastúce trhy po celom svete,“ podotkla s tým, že Únia uzavrela obchodné dohody so 76 krajinami a túto sieť plánuje rozširovať.



Spresnila, že euroblok nedávno uzavrel obchodné dohody s Mexikom, Švajčiarskom a zoskupením Mercosur. Začal tiež obchodné a investičné partnerstvo s Juhoafrickou republikou a v najbližšom období plánuje uzavrieť dohodu s Indiou.



Von der Leyenová vyzvala tiež na uvoľnenie jednotného európskeho trhu, pretože podľa nej existuje príliš veľa prekážok, ktoré zväzujú podniky v dvadsaťsemičke. „Jednotný trh vznikol preto, aby sa odstránili prekážky medzi našimi krajinami. Aby sme odstránili clá a odvody. A uľahčili podnikanie v Európe. Musíme sa k tejto myšlienke vrátiť a naplniť ju,“ pripomenula šéfka eurokomisie.



Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump v stredu oznámi recipročné clá. Podrobnosti však zatiaľ nie sú známe. Trump v nedeľu vyhlásil, že clá tento týždeň zasiahnu prakticky všetky krajiny. Už predtým oznámil 25-percentné clá na dovoz ocele, hliníka a automobilov.