Von der Leyenová: EÚ môže v lete navrhnúť obmedzenia sociálnych sietí
Autor TASR
Kodaň 12. mája (TASR) - Európska únia by mala preskúmať obmedzenie prístupu detí na sociálne siete, pričom nové pravidlá by mohli byť navrhnuté už toto leto, vyhlásila v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje poodľa správy agentúry AFP.
„Diskusie o minimálnom veku pre používanie sociálnych sietí už nemožno ignorovať,“ povedala von der Leyenová na summite o umelej inteligencii a deťoch v Kodani. Poukázala pritom na Dánsko a ďalších deväť členských štátov EÚ, ktoré plánujú obmedziť používanie sociálnych sietí pre deti.
„Otázkou nie je, či by mladí ľudia mali mať prístup na sociálne siete. Otázkou je, či by sociálne siete mali mať prístup k mladým ľuďom,“ konštatovala.
Predsedníčka EK poverila skupinu expertov, aby do júla predložila správu o tom, aké kroky by mala EÚ prijať na ochranu maloletých na internete vrátane možného zákazu sociálnych sietí.
EK už začala niekoľko vyšetrovaní najväčších svetových online platforiem vrátane TikToku, ako aj Facebooku a Instagramu spoločnosti Meta, aby zistila, či dostatočne chránia deti.
Podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v apríli uviedla, že Meta porušuje právo Európskej únie tým, že deťom mladším ako 13 rokov nedostatočne bráni používať jej sociálne siete Instagram a Facebook, čím ich potenciálne vystavuje vzhľadom na ich vek nevhodnému obsahu.
Von der Leyenová v utorok obhajovala Nariadenie o digitálnych službách, na základe ktorého sa vyšetrovanie spustilo. Toto nariadenie kritizovala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Ukázali sme, že budeme pokračovať aj napriek prekážkam, ktorým sme vystavení. Stanovili sme pravidlá. Je to zákon a tí, ktorí ho porušujú, budú braní na zodpovednosť,“ zdôraznila, pričom neodkázala priamo na kritiku zo strany USA, pripomenula AFP.
