Von der Leyenová: EÚ môže zablokovať aj vývoz ďaľších vakcín

Brusel 8. marca (TASR) - Európska únia môže opäť použiť svoj mechanizmus na kontrolu vývozu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zablokovať aj ďalšie dodávky, uviedla v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nebola to jednorazová záležitosť," povedala Leyenová denníku Wirtschaftswoche, odkazujúc na udalosť z minulého týždňa, keď Rím zablokoval vývoz 250.000 dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca z Talianska do Austrálie.



Talianska vláda tento krok zdôvodnila nedostatkom vakcín v eurobloku a tým, že epidemiologická situácia je v Austrálii omnoho lepšia, ako v Európe.



Leyenová rozhodnutie obhajovala tým, že firma AstraZeneca dosiaľ doručila menej ako 10 percent dávok, ktoré mali byť dodané medzi decembrom a marcom.



EÚ koncom januára aktivovala mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožňuje monitorovať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách Únie. Stalo sa tak uprostred sporu s britsko-švédskym výrobcom AstraZeneca o plnení zmluvných záväzkov voči EÚ.



EÚ čelí kritike za pomalý priebeh očkovania v porovnaní s Izraelom, Britániou či Spojenými štátmi.



Steffen Seibert, hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, minulý týždeň zdôraznil, že Únia zásobuje vakcínami celý svet, na rozdiel od napríklad USA.



"Stojíme si za týmto európskym prístupom, ktorý sa líši od toho amerického, napríklad v oblasti výroby," povedal Seibert.



Šéfka EK očakáva, že od apríla bude EÚ dostávať mesačne 100 miliónov dávok vakcín.



Euroblok preberie "v druhom kvartáli v priemere 100 miliónov dávok mesačne, pričom do konca júna dokopy 300 miliónov," povedala Leyenová pre denník Stuttgarter Nachrichten.



K 26. februáru dostala EÚ celkovo 51,5 miliónov dávok, pripomína AFP.