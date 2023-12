Von der Leyenová: EÚ musí dať Ukrajine, čo potrebuje, aby bola silná

Štrasburg 13. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala v stredu lídrov Európskej únie, aby podporili finančnú pomoc pre Ukrajinu a ambície Kyjeva ohľadom prístupových rokovaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Musíme dať Ukrajine to, čo potrebuje, aby bola dnes silná. Aby mohla byť silná aj zajtra pri stole, keď sa bude rokovať o trvalom a spravodlivom mieri," uviedla von der Leyenová v Európskom parlamente.



Vyjadrila sa pred zasadnutím lídrov Európskej únie, ktoré sa začne vo štvrtok v Bruseli. Lídri členských krajín budú pri rokovaniach o novej podpore pre Ukrajinu čeliť veľkej výzve v podobe opozície Maďarska, najbližšieho spojenca Ruska v EÚ, píše AFP.



Von der Leyenová odporučila otvorenie oficiálnych rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ a tvorí sa tlak na to, aby bolo Kyjevu vo forme finančnej pomoci poskytnutých v nasledujúcich štyroch rokoch 50 miliárd eur. "Vzhľadom na preťahovanie vojny musíme dokázať, čo to znamená podporovať Ukrajinu tak dlho, ako treba," povedala predsedníčka EK.



"Ukrajina nebojuje len proti útočníkom, ale aj za Európu, a vstup do našej rodiny bude pre Ukrajinu konečným víťazstvom. Pri tomto musíme zohrať rozhodujúcu úlohu," dodala.



V snahe prekonať námietky Maďarska sa očakáva, že Európska komisia v stredu uvoľní desať miliárd eur pre Budapešť. Tento možný krok podľa kritikov predstavuje ústupok Bruselu v jeho spore ohľadom právneho štátu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Nie je pritom jasné, či tento krok dokáže odvráti prípadne spory na summite EÚ.



Rokovania o budúcnosti pomoci Európskej únie pre Ukrajinu prichádzajú v čase, keď americkí republikáni oponujúci prezidentovi Joeovi Bidenovi ohrozujú ďalšiu pomoc zo strany USA – kľúčového spojenca Ukrajiny.