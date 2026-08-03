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Von der Leyenová: EÚ musí urobiť viac pre posilnenie hraníc
List vznikol po minulotýždňovom masovom nápore migrantov, ktorí prekročili marockú hranicu do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike.
Autor TASR
Brusel 3. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v liste španielskemu premiérovi Pedrovi Sanchezovi vyhlásila, že je potrebné urobiť viac pre posilnenie hraníc Európskej únie v kritických miestach. Informuje o tom agentúra Reuters po nahliadnutí do dokumentu, píše TASR.
Von der Leyenová v liste z 3. augusta zdôraznila podporu EÚ pri riešení problému nelegálneho prisťahovalectva v Španielsku a poznamenala, že je potrebné urobiť toho viac.
List vznikol po minulotýždňovom masovom nápore migrantov, ktorí prekročili marockú hranicu do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike. Podľa marockého ministerstva úrady zaznamenali 40.000 pokusov o nelegálny vstup do Ceuty. Ďalších 1135 ľudí sa snažilo nelegálne vstúpiť do ďalšej španielskej exklávy Melilla, no podľa ministerstva ich úrady okamžite vrátili na marocké územie.
Španielsko tvrdí, že do Ceuty sa v uplynulých dňoch dostalo viac než 60.000 ľudí a väčšina z nich sa medzičasom už vrátila späť do Maroka. Podľa Madridu zahynulo najmenej 72 obetí.
„V spolupráci so Španielskom, najmä pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa Ceuty a Melilly, by sme mohli posilniť systémy včasného varovania v rámci správy hraníc a zlepšiť našu technickú a finančnú podporu Maroka,“ napísala von der Leyenová v liste.
Von der Leyenová v liste z 3. augusta zdôraznila podporu EÚ pri riešení problému nelegálneho prisťahovalectva v Španielsku a poznamenala, že je potrebné urobiť toho viac.
List vznikol po minulotýždňovom masovom nápore migrantov, ktorí prekročili marockú hranicu do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike. Podľa marockého ministerstva úrady zaznamenali 40.000 pokusov o nelegálny vstup do Ceuty. Ďalších 1135 ľudí sa snažilo nelegálne vstúpiť do ďalšej španielskej exklávy Melilla, no podľa ministerstva ich úrady okamžite vrátili na marocké územie.
Španielsko tvrdí, že do Ceuty sa v uplynulých dňoch dostalo viac než 60.000 ľudí a väčšina z nich sa medzičasom už vrátila späť do Maroka. Podľa Madridu zahynulo najmenej 72 obetí.
„V spolupráci so Španielskom, najmä pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa Ceuty a Melilly, by sme mohli posilniť systémy včasného varovania v rámci správy hraníc a zlepšiť našu technickú a finančnú podporu Maroka,“ napísala von der Leyenová v liste.