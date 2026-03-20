Von der Leyenová: EÚ nájde spôsoby, ako vyplatiť pôžičku Ukrajine
Brusel 20. marca (TASR) - Európska únia nájde spôsoby, ako vyplatiť prisľúbenú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska. Uviedla to v noci na piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
„Splníme to tak či onak,“ povedala von der Leyenová novinárom po summite v Bruseli, na ktorom lídri členských štátov nepresvedčili maďarského premiéra Viktora Orbána, aby úver už dohodnutý lídrami vlani v decembri prestal blokovať.
Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že lídri na štvrtkovom zasadnutí odsúdili správanie Maďarska v tejto záležitosti ako neprijateľné. „Dohoda je dohoda, musíme dodržať svoje slovo. A nikto nemôže vydierať Európsku radu,“ vyhlásil.
„Žiadna ropa = žiadne peniaze,“ napísal samotný Orbán na sociálnej sieti po rozhovoroch. „Neustúpil som a sme tam, kde sme boli dnes ráno: ak bude ropa, budú peniaze,“ uviedol.
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov.
Vyplatenie pôžičky však blokuje maďarský premiér s tvrdením, že prehodnotiť svoju podporu ho prinútilo prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pre ktoré Budapešť blokuje aj 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené pri ruských útokoch 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania pred maďarskými parlamentnými voľbami 12. apríla.
Lídri EÚ sa vo štvrtok dohodli, že pôžičku Ukrajine znova preberú na najbližšom stretnutí. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona však nebude „plán B“. "Keď hlavy štátov a vlád dospejú k rozhodnutiu, musia dodržať slovo," povedal. "Ohrozená je dôveryhodnosť Rady," uviedol Macron, podľa ktorého je konanie Orbána bezprecedentné.
Nemecký kancelár Friedrich Merz po summite povedal, že lídri členských štátov EÚ požiadali eurokomisiu, aby našla možnosti vyplatenia úveru. Orbánovo veto označil za "akt hrubej nelojálnosti" v rámci Únie, ktorý "zanechá hlboké stopy" a bude mať svoje dôsledky. "Je to vážne porušenie zásady lojálnosti členských štátov voči sebe navzájom a poškodzuje to dobré meno Európskej únie," vyhlásil Merz.
