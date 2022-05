Leyenová: EÚ odpovie na ukrajinskú žiadosť o členstvo v júni

Štrasburg 9. mája (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje odpovedať na žiadosť Ukrajiny týkajúcu sa prípadného členstva v EÚ v júni. V pondelok to oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



"Európska komisia sa bude usilovať predložiť svoj názor (na členstvo Ukrajiny v EÚ) v júni," uviedla šéfka eurokomisie na Twitteri.



Ďalej napísala, že sa v nedeľu s predstaviteľmi krajín G7 a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zhovárala o podpore Kyjeva zo strany EÚ a o "európskej ceste Ukrajiny".



Von der Leyenová sa podľa vlastných slov teší na to, keď dostane od ukrajinskej strany kompletne vyplnený dotazník pre vstup do EÚ, ktorý slúži na vyhodnotenie politických a hospodárskych prístupových kritérií, približuje agentúra DPA. Prvú polovicu vypracovaných otázok Kyjev doručil Bruselu už v polovici apríla.



Ak bude stanovisko EK kladné, mohla by Ukrajina oficiálne získať štatút kandidátskej krajiny, ak za tento krok zahlasujú všetky členské štáty EÚ. Ukrajina podala žiadosť o členstvo v EÚ v marci, po začiatku ruskej vojenskej agresie.