Von der Leyenová: EÚ plánuje zdvojnásobiť finančnú podporu Grónska

Dánska premiérka Mette Frederiksenová (vľavo) a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred začiatkom siedmeho summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani vo štvrtok 2. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Brusel 2. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej plánuje zdvojnásobiť svoju finančnú podporu pre Grónsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Európa a Grónsko budú vždy vernými a spoľahlivými partnermi. Musíme prehĺbiť našu spoluprácu. Preto plánujeme zdvojnásobiť našu finančnú podporu Grónska,“ napísala šéfka EK na sociálnej sieti X a dodala, že cieľom pomoci bude „čistá energia a tvorenie technológií budúcnosti“.

Von der Leyenová v marci tohto roka uviedla, že EÚ bude vždy podporovať zvrchovanosť a územnú celistvosť tohto autonómneho dánskeho územia. Krátko predtým americký prezident Donald Trump hovoril o možnosti vojenského prevzatia kontroly nad Grónskom.
