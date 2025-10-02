< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová: EÚ plánuje zdvojnásobiť finančnú podporu Grónska
Von der Leyenová v marci tohto roka uviedla, že EÚ bude vždy podporovať zvrchovanosť a územnú celistvosť tohto autonómneho dánskeho územia.
Autor TASR
Brusel 2. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej plánuje zdvojnásobiť svoju finančnú podporu pre Grónsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Európa a Grónsko budú vždy vernými a spoľahlivými partnermi. Musíme prehĺbiť našu spoluprácu. Preto plánujeme zdvojnásobiť našu finančnú podporu Grónska,“ napísala šéfka EK na sociálnej sieti X a dodala, že cieľom pomoci bude „čistá energia a tvorenie technológií budúcnosti“.
Von der Leyenová v marci tohto roka uviedla, že EÚ bude vždy podporovať zvrchovanosť a územnú celistvosť tohto autonómneho dánskeho územia. Krátko predtým americký prezident Donald Trump hovoril o možnosti vojenského prevzatia kontroly nad Grónskom.
„Európa a Grónsko budú vždy vernými a spoľahlivými partnermi. Musíme prehĺbiť našu spoluprácu. Preto plánujeme zdvojnásobiť našu finančnú podporu Grónska,“ napísala šéfka EK na sociálnej sieti X a dodala, že cieľom pomoci bude „čistá energia a tvorenie technológií budúcnosti“.
Von der Leyenová v marci tohto roka uviedla, že EÚ bude vždy podporovať zvrchovanosť a územnú celistvosť tohto autonómneho dánskeho územia. Krátko predtým americký prezident Donald Trump hovoril o možnosti vojenského prevzatia kontroly nad Grónskom.