Von der Leyenová: EÚ podpíše už piatu dohodu na vakcínu proti COVID-19

Brusel 16. novembra (TASR) - Európska únia chystá podpis zmluvy s nemeckou farmaceutickou spoločnosťou CureVac na dodávky ďalšej potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.Šéfka exekutívy EÚ vo vyhlásení pre médiá ďalej konštatovala, že len niekoľko dní po podpise dohody so spoločnosťami BioNTech a Pfizer o nákupe 300 miliónov dávok vakcín môže "" novú dohodu. Avizovala, že EK v utorok schváli zmluvu na zabezpečenie ďalšej vakcíny proti COVID-19 pre Európanov, ktorá umožní zakúpenie až 405 miliónov dávok očkovacej látky vyrobenej spoločnosťou CureVac v Európe.Von der Leyenová pripomenula, že EÚ začiatkom tohto roku spolu s Európskou investičnou bankou (EIB) poskytla finančné prostriedky spoločnosti CureVac, aby ju podporila vo fáze vývoja novej vakcíny. "" vysvetlila šéfka eurokomisie.Pôjde v poradí už o piatu zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou pre širšie portfólio vakcín proti COVID-19, ktoré chce EÚ zaistiť pre svojich občanov.Ďalšia, šiesta dohoda, sa črtá s americkou spoločnosťou Moderna, s ktorou už Brusel ukončil prieskumné rozhovory. EK by predbežne chcela zabezpečiť 80 miliónov dávok s možnosťou zdvojnásobenia tohto množstva." uviedla von der Leyenová s tým, že Európska agentúra pre lieky (EMA) povolí ich zavedenie na jednotný európsky trh až po dôkladnom posúdení. "" dodala.