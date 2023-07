Von der Leyenová: EÚ podporuje Ukrajinu v oblasti reforiem

Vilnius 12. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu vyzvala Ukrajinu na ďalšie reformy. EÚ podľa jej slov môže poskytnúť pomoc v boji proti korupcii a pri posilnení inštitúcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Tieto základné požiadavky na reformy sú dôležité na vstup do Európskej únie a aj do NATO. Tu môžeme poskytnúť intenzívnu podporu," povedala von der Leyenová na okraji summitu NATO vo Vilniuse.



Rýchlosť prijímania reforiem Ukrajinou je podľa jej slov obdivuhodná aj napriek tomu, že táto krajina odoláva ruskej invázii.



Šéfka EK na sociálnej sieti dodala, že Ukrajina potrebuje dlhodobú bezpečnosť. "Na summite NATO rokujeme o tom, ako to čo najlepšie zabezpečiť," uviedla. Pripomenula, že EÚ prispieva investíciami, poskytovaním zbraní, výcviku i podporou spomínaných reforiem.



Spolupráca medzi Ukrajinou a Alianciou je jednou z hlavných tém stredajších rokovaní vo Vilniuse, pripomína DPA.