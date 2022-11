Von der Leyenová: EÚ poskytne Moldavsku ďalších 250 miliónov eur

Kišiňov 10. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že Moldavsko dostane finančnú pomoc 250 miliónov eur. Postsovietskej krajine to pomôže vyrovnať sa s energetickou krízou v dôsledku vojny na susednej Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Európska solidarita s Moldavskom je neochvejná," povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v moldavskom hlavnom meste Kišiňov, kde oznámila "balíček energetickej podpory". V rámci neho má Moldavsko od budúceho januára dostať 100 miliónov eur vo forme grantov a 100 miliónov eur vo forme pôžičiek, ktoré mu pomôžu "pokryť potreby dodávok plynu". EÚ poskytne aj ďalších 50 miliónov eur na "rozpočtovú podporu", uviedla šéfka EK.



Moldavská proeurópska prezidentka Maia Sanduová varovala, že 2,6 milióna obyvateľov hrozí, že zostanú počas nadchádzajúcej zimy bez plynu a elektriny.



"Ide o najvážnejšiu krízu za posledné tri desaťročia," povedala Sanduová, pričom odsúdila Rusko, že zneužíva "energetické zdroje ako zbrane namierené proti demokracii".



Moldavsko je v dodávkach zemného plynu úplne závislé od Ruska. Ruská spoločnosť Gazprom plánuje v najbližšom období Moldavsku dodať len zhruba polovicu potrebného objemu zemného plynu.



Moldavsko tesne po tom, ako Rusko na konci februára vojensky napadlo Ukrajinu, oficiálne požiadalo o členstvo v Európskej únii.



"Som veľmi rada, že Moldavsko je teraz kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, zaslúžite si to," povedala von der Leyenová. Dodala, že vlani EÚ poskytla Moldavsku viac ako 840 miliónov eur vo forme pôžičiek a grantov.