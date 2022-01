Von der Leyenová: EÚ poskytne Ukrajine pomoc za 1,2 miliardy eur

Brusel 24. januára (TASR) - EÚ poskytne Ukrajine ďalšiu núdzovú makrofinančnú pomoc, a to vo výške 1,2 miliardy eur. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v oficiálnom vyhlásení.



Šéfka eurokomisie pripomenula, že minulý piatok telefonovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby spolu zhodnotili situáciu na Ukrajine v súvislosti s "agresívnymi krokmi" Ruska.



"Diskutovali sme o tom, ako by EÚ mohla pokračovať v podpore Ukrajiny v bezprostrednom aj strednodobom horizonte," uviedla Von der Leyenová. Pripomenula, že EÚ doteraz Ukrajine poskytla významnú pomoc na podporu odolnosti a modernizácie krajiny, ako aj na boj proti pandémii ochorenia COVID-19. Od roku 2014 Únia a európske finančné inštitúcie pridelili Ukrajine viac ako 17 miliárd eur vo forme grantov a pôžičiek.



Podľa jej slov nový balík finančnej pomoci pozostáva z núdzových pôžičiek a grantov. V prvom rade EK navrhla nový balík núdzovej makrofinančnej pomoci vo výške 1,2 miliardy eur, ktorý pomôže Ukrajine riešiť svoje finančné potreby v dôsledku konfliktu s Ruskom.



"Spoliehame sa na to, že Rada EÚ a Európsky parlament prijmú túto núdzovú makrofinančnú pomoc čo najskôr," vyhlásila Von der Leyenová. A doplnila, že po ich odobrení EÚ čo najrýchlejšie pošle Kyjevu prvú tranžu vo výške 600 miliónov eur.



Komisia čoskoro začne pracovať na druhom dlhodobom programe makrofinančnej pomoci na podporu modernizačného úsilia tejto krajiny a okrem toho tento rok takmer zdvojnásobí svoju bilaterálnu pomoc Ukrajine vo forme grantov: pridelí jej ďalších 120 miliónov eur.



Podľa šéfky eurokomisie EÚ bude pokračovať v investíciách do budúcnosti Ukrajiny aj vďaka investičnému plánu pre túto krajinu. Cieľom tohto plánu je získať viac ako šesť miliárd eur v investíciách v prospech Ukrajiny.



Von der Leyenová pri tejto príležitosti vyjadrila Kyjevu politickú podporu. "Ešte raz sa jasne vyjadrím: Ukrajina je slobodná a suverénna krajina. Robí vlastné rozhodnutia. Európska únia bude aj naďalej stáť na jej strane," uviedla v závere svojho vyhlásenia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)